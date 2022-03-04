Накануне 8 Марта спрос на флористов в Татарстане вырос на 78 %
Накануне весеннего праздника спрос на специалистов по цветам и букетам в России вырос на 71%, а в Татарстане – на 78% по сравнению с началом февраля. Об этом сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.
«На сегодняшний день в стране открыто около 800 вакансий флористов, большая часть из них приходится на Москву (33%), Санкт-Петербург (12%), Московскую область (8%), Республику Татарстан (3%) и Свердловскую область (2%). Ближе к началу марта работодатели стали активно размещать вакансии так называемых «флористов праздничного дня» - с занятостью на период активного спроса на цветы 7-8 марта. Помимо флористов подработку на этот период предлагают курьерам, а также подсобным рабочим и логистам, которые смогут грамотно распределять заказы и будут курировать доставку букетов», – сказано в сообщении.
Средняя зарплата флориста в 2022 году составляет 41,4 тыс. рублей по России в целом и 35 тыс. рублей — по Татарстану. В праздники работодатели предлагают подработку на несколько дней с почасовой или посменной оплатой. При этом доход может достигать 7-10 тыс. рублей в день.
Ключевые требования к флористам – высокая скорость работы, навык составления букетов и композиций в разных стилях, а также коммуникабельность.