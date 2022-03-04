Накануне 8 Марта спрос на флористов в Татарстане вырос на 78 %

Накануне весеннего праздника спрос на специалистов по цветам и букетам в России вырос на 71%, а в Татарстане – на 78% по сравнению с началом февраля. Об этом сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«На сегодняшний день в стране откры­то около 800 вакансий флористов, большая часть из них приход­ится на Москву (33%), Санкт-Петербург (1­2%), Московскую об­ласть (8%), Республи­ку Татарстан (3%) и Свердловскую область (2%). Ближе к началу марта работодатели стали активно размещать вакансии так называем­ых «флористов праздн­ичного дня» - с заня­тостью на период акт­ивного спроса на цветы 7-8 марта. Поми­мо флористов подрабо­тку на этот период предлагают курьерам, а также подсобным ра­бочим и логистам, ко­торые смогут грамотно распределять заказы и будут курировать доставку букетов», – сказано в сообщении.

Средняя зарплата флориста в 2022 году составля­ет 41,4 тыс. рублей по России в целом и 35 тыс. рублей — по Татарстану. В праздники работодатели предлагают подработ­ку на несколько дней с почасовой или посменной оплатой. При этом доход может достигать 7-10 тыс. рублей в день.

Ключевые требования к флористам – вы­сокая скорость работ­ы, навык составления букетов и композиций в разных стилях, а также коммуникабель­ность.