Благодаря нацпроекту в Казани открылись курсы для женщин по повышению профкомпетенций

Жительницы Татарстана, воспитывающие маленьких детей, сели за парты, чтобы повысить свои профессиональные компетенции. Бесплатные обучающие курсы открылись в Казани на базе филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России (РАНХиГС).

«В преддверии Международного женского дня мы открыли курсы для женщин, чтобы дать им возможность совмещать материнство и трудовую деятельность. Обучение проводится для тех категорий, кто испытывает трудности на рынке труда. Это мамы, которые находятся в декретном отпуске и не заняты трудовой деятельностью, пока ребенку не исполнится 1,5-3 года, женщины, воспитывающие детей в возрасте до семи лет, а также люди предпенсионного возраста и безработные», – рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Курсы проводятся в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Обучение организовано тремя федеральными операторами, которым федеральная служба по труду и занятости предоставила гранты в форме субсидий из федерального бюджета. Сегодня в Казани за парты сели 35 участниц первого потока.

«В прошлом году в рамках национального проекта обучение в Татарстане прошли 9 тыс. человек, в этом году подана заявка еще на 6 тыс. человек. Все те программы, по которым проходит обучение, сформированы по заявкам работодателей», – отметила Зарипова.

Одним из операторов федерального проекта «Содействие занятости» в Татарстане выступает Казанский филиал РАНХиГС. В этом году учебному заведению выделили квоту в 400 слушателей, которые смогут обучиться ландшафтному дизайну, основам информационной безопасности и защите персональных данных, туризму и сервису, экономической безопасности, логистике, бухгалтерии и другим направлениям. Женщины также учатся на дизайнеров, фитнес-тренеров, косметологов и кондитеров. Чтобы стать участником программы, нужно подать заявку на единой цифровой платформе «Работа в России» или в службе занятости.

«Каждый желающий может подать заявку на портале «Работа в России», в течение трех дней подойти в службу занятости и пройти профориентационную подготовку. Важно, что обучение проводится по актуальным программам, востребованным на рынке труда. Участники программы заключают договоры, по которым берут на себе обязательства устроиться на работу или стать самозанятыми. Ведь основная задача программы заключается не только в том, чтобы дать слушателям некие навыки и компетенции, а их трудоустройство», – подчеркнула Зарипова.

Согласно ее данным, отдельно в республике проводятся курсы для молодежи в возрасте до 35 лет. Молодые люди, не имеющие опыта работы, иногда оказываются невостребованными на рынке труда.

«Обучающие программы в рамках нацпроекта «Демография» направлены на то, чтобы дать молодежи востребованные компетенции», – пояснила министр труда, занятости и социальной защиты РТ.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года 92% людей, прошедших обучение, трудоустроились. В 2023-м принять участие в проекте также смогут официально зарегистрированные безработные, граждане Украины и люди без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.