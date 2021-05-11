НАК: На территории школы №175 проводится контртеррористическая операция

На территории казанской гимназии №175, где произошла стрельба, проводится контртеррористическая операция. Об этом сообщил представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Александр Поляков.

«Сегодня около 9.30 в городе Казани Республики Татарстан вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. На территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция, введен соответствующий правовой режим», — заявил он.

В информационном центре отметили, что спецслужбы проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В комитете подтвердили, что нападавший задержан, а детей эвакуировали из здания школы.

Представитель Национального антитеррористического комитета рассказал, что погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. По данным вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, во время стрельбы погибли восемь человек — семеро детей и одна учительница, 21 пострадавший госпитализирован.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, на месте работают врачи и психологи МЧС России», — заключил Поляков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов в сопровождении сотрудников спецслужб зашел в здание казанской гимназии №175, на которую сегодня было совершено нападение.