«Найти ребенка за 20 минут»: резиденты казанского IT-парка тестируют SOS-приложение

Бесплатное мобильное приложение «Проект Родина» по поиску пропавших детей и домашних питомцев разработано в IT-парке в Татарстане.

За год в России в среднем пропадает около 30 тыс. детей

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Автор проекта потерял ребенка в торговом центре

За год в России в среднем пропадает около 30 тыс. детей, во всем мире эта цифра составляет 8 млн. Бесплатное мобильное приложение «Проект Родина», разработанное в казанском IT-парке, облегчит поиски пожилых людей, детей и домашних питомцев.

«Это национальная система интернет-оповещений при потере детей и собак, а также в случае пропажи пожилых людей, страдающих деменцией и рассеянным склерозом. Как возникла идея? Это история началась пять лет назад, когда в торговом центре у меня потерялась дочь. Мы ее искали 50 минут. Слава богу, нашли, все закончилось благополучно. Но мы за это время пережили такое, что очень сложно было проанализировать», - сообщил «Татар-информ» руководитель проекта «Родина» Сергей Минасян.

«Эта история началась пять лет назад, когда в торговом центре у меня потерялась дочь», – рассказал автор проекта Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Когда пропал ребенок, мужчина обратился к охранникам торгового центра, чтобы посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Но получил отказ. Оказывается, посмотреть видеозаписи нельзя без обращения в полицию… К счастью, ситуация вскоре прояснилась. В тот день дети отмечали на игровой площадке чей-то День рождения. После мероприятия мать одного из мальчиков повела дочь Минасяна к выходу, где они около часа ждали метавшегося по торговому центру отца.

«Единственное, что необходимо в такой ситуации, – чтобы люди вокруг знали о твоей боли. По этому принципу работает наше мобильное приложение», - отметил Минасян.

Систему протестировали куклой

За год в мобильном приложении зафиксировано около 1 тыс. скачиваний. Перед запуском разработчики протестировали систему: спрятали в торговом центре куклу и при помощи приложения нашли пропажу за 22 минуты. Однако цель проекта будет достигнута лишь тогда, когда приложение скачают миллионы людей. Ведь все они будут получать на свои мобильники sos-оповещения и станут потенциальной аудиторией, участвующей в поисках.

Цель проекта будет достигнута лишь тогда, когда приложение скачают миллионы людей Фото: © ИА «Татар-информ»

В случае пропажи ребенка или питомца человек нажимает на кнопку SOS, пишет, кто потерялся и описывает приметы. Это сообщение сразу получает диспетчер. Он в течение минуты перезванивает обратившемуся, проверяет информацию и нажимает на кнопку «Оповестить».

Тогда ко всем зарегистрированным пользователям приходит оповещение: «Здравствуйте, в радиусе 500 метров от вас потерялся ребенок. Пожалуйста, оглянитесь вокруг. Если вдруг увидите, нажмите на кнопку «Я нашел»».

Соответственно, в мобильном приложении будет опубликована фотография и описание пропавшего ребенка. Чтобы увеличить круг пользователей, разработчики намерены интегрировать красную кнопку «SOS» в различные мобильные приложения.

Приложение позволяет выявлять преступников в розыске

За прошедший год в национальную систему интернет-оповещений приходили сообщения о потере двух животных. В частности, поступило одно оповещение о потере кошки и еще одно – о пропаже собаки в Московской области в районе аэропорта «Домодедово». Кошка нашлась, а собака – нет. Еще было одно сообщение о потере ребенка. Однако вскоре малыша нашли сами родители.

За прошедший год в национальную систему интернет-оповещений приходили сообщения о потере двух животных Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мы предлагаем активно скачивать наше мобильное приложение всем россиянам. Хотим протестировать проект в Татарстане. Наша целевая аудитория – более 40 млн жителей страны, это ответственные родители. По статистике приложение чаще устанавливают отцы – они составляют более 70% от общего числа наших пользователей», - отметил руководитель проекта «Родина».

Спикер считает, что систему интернет-оповещений можно применить даже в работе правоохранительных органов.

«К примеру, в Татарстане из тюрьмы сбежал преступник. Как оповестить жителей республики о его особых приметах, разослать фотографии? Можно разместить объявления в газетах и показать по ТВ. А тут бац – и всем пришло пуш-уведомление с фотографией. Мы платинируем расширять нашу линейку, чтобы стать мощным бесплатным социальным проектом», - поделился Минасян.

При этом спикер отметил, что знает о возможностях популярных телеграмм-каналов, но у них «нет кнопки связи с управлением полиции, а в мобильном приложении есть еще одна специальная кнопка - «Я нашел»».

«Телеграм-канал – прекрасная история, но это не система оповещений. Вот у меня установлено 80 таких каналов. Я сейчас говорю с вами, а ко мне приходит множество сообщений, которые я, возможно, посмотрю лишь через два дня», - пояснил спикер.

Бесплатное мобильное приложение «Проект Родина», разработанное в казанском IT-парке, облегчит поиски пожилых людей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Волонтеры готовы прийти на помощь

Благодаря приложению информация расходится мгновенно всем, кто находится в конкретном регионе, приэтом розыск можно проводить без привлечения поисковых организаций.

«У нас есть отлаженная система – МЧС, «Лиза-Алерт», разные поисково-спасательные отряды. Но они начинают работать, когда поступило официальное обращение, а на это обычно уходит несколько часов. Родители обычно по-началу зовут на помощь родственников и друзей, а время уходит», - пояснил разработчик.

Руководитель проекта «Родина» считает, что в мире много добрых людей, желающих откликнуться на чужую беду Графика: © Екатерина Семенова / ИА «Татар-информ»

В настоящее время приложение «Проект Родина» установили около 150 волонтеров. Для них предусмотрена специальная кнопка «Я – волонтер», при помощи которой можно дать клич добровольцам, желающим оказать помощь.

Руководитель проекта «Родина» считает, что в мире много добрых людей, желающих откликнуться на чужую беду. При этом эксперт рекомендует людям, потерявшим ребенка, не тратить время попусту, а делать все возможное – нажимать на кнопку SOS, идти в полицию, писать заявление, а также звать на помощь поисковые организации.