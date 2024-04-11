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«Найти работу за один день»: Всероссийская ярмарка трудоустройства стартует 12 апреля
В 2024 году Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в два этапа. 12 апреля состоится региональный этап, а 28 июня – федеральный. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
«В 2023 году ярмарка собрала на 55 площадках по Татарстану представителей более тысячи предприятий республики. Мероприятия посетили 32,8 тыс. человек, более 10% из них нашли работу благодаря одному визиту», – сказала она.
Завтра ярмарка вакансий пройдет на 46 площадках по всей республике. В мероприятиях примут участие более 470 предприятий, более 300 их них – представители обрабатывающих производств, сельского хозяйства, строительства, информации и связи.
«Работодатели смогут на одной площадке показать свои конкурентные преимущества», – отметила Зарипова.
В Казани ярмарка вакансий пройдет на площадке КСК «УНИКС», она откроется в 10 часов утра.
«Мы на ярмарку приглашаем семьями. Это прекрасная возможность пройти тестирование для будущих выпускников», – отметила Зарипова.
На ярмарке будут организованы различные мероприятия, деловые программы с участием представителей предприятий, карьерных и кадровых консультантов, представителей учебных центров компаний, образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.
В частности, откроются консультационные площадки «Содействие началу предпринимательской деятельности», «Бизнес-старт», «Равные возможности». Пройдет тематическая встреча женского клуба «Стратегия и тактика успешной женщины», будет организована деловая игра «Эффективная самопрезентация», профориентационная игра «Общее дело» и другие мероприятия.
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