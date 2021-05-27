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Ру Тат
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27 мая 2021  08:10
Наталья Рыбакова

«Найти работу мечты»: по нацпроекту «Демография» за год трудоустроят 14 тыс. татарстанцев

Бесплатная программа обучения по направлению «Графический дизайн» открылась для жителей Казани на базе Международного центра компетенций – Казанского техникума информационных технологий и связи. Новую профессию осваивают мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и безработные. Это уже вторая группа, которая обучается в этом году по федеральной программе «Содействие занятости» в регионе.

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Рынок труда вернут к доковидному показателю

В 2021 году благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» федерального проекта «Демография» бесплатное обучение пройдут более 4 тысяч жителей Татарстана. 75% из них трудоустроятся или откроют собственное дело, зарегистрируются в качестве самозанятых. В мае в образовательные организации, входящие в инфраструктуру «Ворлдскиллс Россия» на территории Татарстана, поступило более 1 тыс. заявок от желающих пройти обучение.

Учета в техникуме связи

Фото Владимира Васильева

«В рамках нацпроекта “Демография” есть федеральный проект “Содействие занятости”, благодаря которому реализуются программы повышения квалификации, переподготовки либо профессионального переобучения людей категории “50 плюс”, женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет. С этого года введена новая категория – теперь обучение могут пройти женщины, которые воспитывают дошколят в возрасте до семи лет. Также стать участниками программ могут безработные и ищущие работу люди», – сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Чтобы пройти обучение, татарстанцам необходимо подать заявку на портале «Работа в России» и выбрать образовательную программу. Сейчас людям предлагается более 200 образовательных программ. Это короткие программы повышения квалификации (72 учебных часа), программы профессионального обучения (144 часа) и профессиональной переподготовки (256 часов). Перечень программ на портале регулярно обновляется. Занятия по отдельным программам проводятся в дистанционном формате.

«Обучение для людей проводится бесплатно, оно финансируется из федерального бюджета. Общий объем затрат в этом году составит 245 млн рублей. Занятия в республике проводят три оператора – Казанский филиал РАНХиГС, КФУ и АНО “Центр развития профессиональных компетенций”», – отметила Эльмира Зарипова.

Эльмира Зарипова

Фото Владимира Васильева

Учеба организована в вузах и образовательных организациях республики, входящих в инфраструктуру «Ворлдскиллс Россия». Сегодня это 38 ведущих образовательных организаций республики, в ближайшее время их число увеличится до 60.

«Программа реализуется в соответствии с задачей, определенной Президентом РФ в части восстановления занятости. Уровень постковидной занятости в 2021 году должен вернуться к показателю 2019 года. Для этого в этом году в Татарстане предстоит трудоустроить 14 тысяч человек», – подчеркнула глава Минтруда РТ.

Только по линии «Ворлдскиллс» татарстанцам предлагается около 60 образовательных программ. Все они ориентированы на местный рынок труда, ведь конечная цель – трудоустройство людей. В частности, много компетенций в сфере IT, здравоохранения, дошкольного образования, обрабатывающих производств.

учеба в техникуме связи

Фото Владимира Васильева

Мамы малышей сели за парты

Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» первая группа слушателей села за парты 11 мая в Казанском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Ее участники обучаются по направлению «Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих организациях». 25 мая занятия начались для второй группы слушателей из 19 человек. Они изучают «графический дизайн» на базе Международного центра компетенций – Казанского техникума информационных технологий и связи.

Анастасия Алексеева из Казани пришла на первое занятие в Казанский техникум информационных технологий и связи с десятимесячной дочкой Виолеттой. О возможности освоить новую профессию она узнала в интернете. Зарегистрировалась на портале «Работа в России», заполнила анкету и буквально через несколько дней получила приглашение на учебу.

«Давно хотела изучить Photoshop и наконец, нашла то, что искала. До декрета я работала судебным приставом. У нас очень большая нагрузка, работать приходилось с утра и до позднего вечера. Поэтому решила сменить сферу деятельности, чтобы больше времени уделять семье. Планирую заниматься фотографией, работать из дома», – сообщила женщина.

Другая слушательница курсов – Лилия Загидуллина на установочное занятие пришла всей семьей – с дочерью Эмилией и мужем Артуром. Говорит, что супруг решил посмотреть, как проходит учеба. Однако посещать занятия вместе с детьми организаторы разрешили только в первый день. Далее присматривать за ребенком будет бабушка.

учеба в техникуме связи

Фото Владимира Васильева

«Вообще я работаю на заводе “Элекон”. На курсах получу новые знания и в дальнейшем смогу подрабатывать графическим дизайнером. Ребенку уже два года, у меня остался до выхода на работу один год. Хочу потратить это время с пользой», – сказала молодая мама.

Программа «Графический дизайн» предназначена для тех, кто, не имея опыта работы и специального образования, хотел бы овладеть новой профессией либо восстановить профессиональные навыки для успешного карьерного роста. Она рассчитана на 256 академических часов, обучение проходит с 25 мая по 15 августа. Занятия дистанционно курирует федеральный эксперт. Все очень строго: прогульщиков отчислят и обяжут заплатить за занятия. После учебы каждая участница программы должна будет трудоустроиться.

«Слушатели курсов заключают трехсторонний или двусторонний договор. Либо заключается договор между образовательной организацией и конкретным работодателем, который планирует взять работника, либо заключается договор об обязательстве слушателя открыть собственное дело, организовать ИП или стать самозанятым в выбранной сфере», – отметила спикер Минтруда РТ.

Зарипова добавила, что специалисты в сфере графического дизайна сейчас очень востребованы на рынке труда. Ежедневно на портале «Работа в России» можно найти порядка 1,5-2 тыс. таких вакансий.

Эмиль Губайдуллин

Фото Владимира Васильева

В топе «Веб-дизайн» и «Интернет-маркетинг»

Программы обучения востребованы у татарстанцев. Ежедневно на портале «Работа в России» регистрируются новые пользователи, которые хотят стать участниками программы. Самые популярные направления назвал гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

«В топ-5 востребованных специальностей вошли “Лабораторно-химический анализ”, “Графический дизайн”, “Веб-дизайн”, “Интернет-маркетинг” и “Эстетическая косметология”. Ситуация меняется каждый день, растет число желающих пройти обучение. Было зарегистрировано более тысячи человек, на сегодня 471 человека мы допустили. Сейчас они проходят процедуру оформления и в ближайшее время приступят к обучению», – сказал он.

Спикер отметил, что популярностью пользуются такие специальности, освоив которые, люди могут стать самозанятыми либо работать из дома. Только в мае в Татарстане к обучению приступят около сотни человек. Занятия будут организованы в Казани, Нижнекамске (по лабораторно-химическому анализу), Елабуге (по токарным работам и ремонту автомобилей). Вскоре в районах республики будут также запущены образовательные программы и по востребованным IT-специальностям.

Губайдуллин также сообщил, что в ближайшие три года реализация программы будет продолжена. В связи с ее актуальностью и большим числом желающих пройти обучение, возможно, квота будет увеличена. Образовательные организации республики – участники программы при этом смогут заработать внебюджетные средства, чтобы направить их на материально-техническое оснащение и зарплату преподавателей. Отметим, что АНО «Центр развития профессиональных компетенций» является оператором федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в Татарстане. На сайте организации можно найти ответы на часто возникающие вопросы по организации обучения.  

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