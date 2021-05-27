«Найти работу мечты»: по нацпроекту «Демография» за год трудоустроят 14 тыс. татарстанцев

Рынок труда вернут к доковидному показателю

В 2021 году благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» федерального проекта «Демография» бесплатное обучение пройдут более 4 тысяч жителей Татарстана. 75% из них трудоустроятся или откроют собственное дело, зарегистрируются в качестве самозанятых. В мае в образовательные организации, входящие в инфраструктуру «Ворлдскиллс Россия» на территории Татарстана, поступило более 1 тыс. заявок от желающих пройти обучение.

Фото Владимира Васильева

«В рамках нацпроекта “Демография” есть федеральный проект “Содействие занятости”, благодаря которому реализуются программы повышения квалификации, переподготовки либо профессионального переобучения людей категории “50 плюс”, женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет. С этого года введена новая категория – теперь обучение могут пройти женщины, которые воспитывают дошколят в возрасте до семи лет. Также стать участниками программ могут безработные и ищущие работу люди», – сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Чтобы пройти обучение, татарстанцам необходимо подать заявку на портале «Работа в России» и выбрать образовательную программу. Сейчас людям предлагается более 200 образовательных программ. Это короткие программы повышения квалификации (72 учебных часа), программы профессионального обучения (144 часа) и профессиональной переподготовки (256 часов). Перечень программ на портале регулярно обновляется. Занятия по отдельным программам проводятся в дистанционном формате.

«Обучение для людей проводится бесплатно, оно финансируется из федерального бюджета. Общий объем затрат в этом году составит 245 млн рублей. Занятия в республике проводят три оператора – Казанский филиал РАНХиГС, КФУ и АНО “Центр развития профессиональных компетенций”», – отметила Эльмира Зарипова.

Фото Владимира Васильева

Учеба организована в вузах и образовательных организациях республики, входящих в инфраструктуру «Ворлдскиллс Россия». Сегодня это 38 ведущих образовательных организаций республики, в ближайшее время их число увеличится до 60.

«Программа реализуется в соответствии с задачей, определенной Президентом РФ в части восстановления занятости. Уровень постковидной занятости в 2021 году должен вернуться к показателю 2019 года. Для этого в этом году в Татарстане предстоит трудоустроить 14 тысяч человек», – подчеркнула глава Минтруда РТ.

Только по линии «Ворлдскиллс» татарстанцам предлагается около 60 образовательных программ. Все они ориентированы на местный рынок труда, ведь конечная цель – трудоустройство людей. В частности, много компетенций в сфере IT, здравоохранения, дошкольного образования, обрабатывающих производств.

Фото Владимира Васильева

Мамы малышей сели за парты

Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» первая группа слушателей села за парты 11 мая в Казанском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Ее участники обучаются по направлению «Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих организациях». 25 мая занятия начались для второй группы слушателей из 19 человек. Они изучают «графический дизайн» на базе Международного центра компетенций – Казанского техникума информационных технологий и связи.

Анастасия Алексеева из Казани пришла на первое занятие в Казанский техникум информационных технологий и связи с десятимесячной дочкой Виолеттой. О возможности освоить новую профессию она узнала в интернете. Зарегистрировалась на портале «Работа в России», заполнила анкету и буквально через несколько дней получила приглашение на учебу.

«Давно хотела изучить Photoshop и наконец, нашла то, что искала. До декрета я работала судебным приставом. У нас очень большая нагрузка, работать приходилось с утра и до позднего вечера. Поэтому решила сменить сферу деятельности, чтобы больше времени уделять семье. Планирую заниматься фотографией, работать из дома», – сообщила женщина.

Другая слушательница курсов – Лилия Загидуллина на установочное занятие пришла всей семьей – с дочерью Эмилией и мужем Артуром. Говорит, что супруг решил посмотреть, как проходит учеба. Однако посещать занятия вместе с детьми организаторы разрешили только в первый день. Далее присматривать за ребенком будет бабушка.

Фото Владимира Васильева

«Вообще я работаю на заводе “Элекон”. На курсах получу новые знания и в дальнейшем смогу подрабатывать графическим дизайнером. Ребенку уже два года, у меня остался до выхода на работу один год. Хочу потратить это время с пользой», – сказала молодая мама.

Программа «Графический дизайн» предназначена для тех, кто, не имея опыта работы и специального образования, хотел бы овладеть новой профессией либо восстановить профессиональные навыки для успешного карьерного роста. Она рассчитана на 256 академических часов, обучение проходит с 25 мая по 15 августа. Занятия дистанционно курирует федеральный эксперт. Все очень строго: прогульщиков отчислят и обяжут заплатить за занятия. После учебы каждая участница программы должна будет трудоустроиться.

«Слушатели курсов заключают трехсторонний или двусторонний договор. Либо заключается договор между образовательной организацией и конкретным работодателем, который планирует взять работника, либо заключается договор об обязательстве слушателя открыть собственное дело, организовать ИП или стать самозанятым в выбранной сфере», – отметила спикер Минтруда РТ.

Зарипова добавила, что специалисты в сфере графического дизайна сейчас очень востребованы на рынке труда. Ежедневно на портале «Работа в России» можно найти порядка 1,5-2 тыс. таких вакансий.

Фото Владимира Васильева

В топе «Веб-дизайн» и «Интернет-маркетинг»

Программы обучения востребованы у татарстанцев. Ежедневно на портале «Работа в России» регистрируются новые пользователи, которые хотят стать участниками программы. Самые популярные направления назвал гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

«В топ-5 востребованных специальностей вошли “Лабораторно-химический анализ”, “Графический дизайн”, “Веб-дизайн”, “Интернет-маркетинг” и “Эстетическая косметология”. Ситуация меняется каждый день, растет число желающих пройти обучение. Было зарегистрировано более тысячи человек, на сегодня 471 человека мы допустили. Сейчас они проходят процедуру оформления и в ближайшее время приступят к обучению», – сказал он.

Спикер отметил, что популярностью пользуются такие специальности, освоив которые, люди могут стать самозанятыми либо работать из дома. Только в мае в Татарстане к обучению приступят около сотни человек. Занятия будут организованы в Казани, Нижнекамске (по лабораторно-химическому анализу), Елабуге (по токарным работам и ремонту автомобилей). Вскоре в районах республики будут также запущены образовательные программы и по востребованным IT-специальностям.

Губайдуллин также сообщил, что в ближайшие три года реализация программы будет продолжена. В связи с ее актуальностью и большим числом желающих пройти обучение, возможно, квота будет увеличена. Образовательные организации республики – участники программы при этом смогут заработать внебюджетные средства, чтобы направить их на материально-техническое оснащение и зарплату преподавателей. Отметим, что АНО «Центр развития профессиональных компетенций» является оператором федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в Татарстане. На сайте организации можно найти ответы на часто возникающие вопросы по организации обучения.