Найти и обезвредить: «Татнефть» подключила нейросеть для повышения безопасности объектов

Может первым заметить задымление, выявить опасное поведение

Как сообщает газета «Нефтяные вести», инструменты цифровизации внедряются по всем бизнес-направлениям «Татнефти». Интеллектуальные системы повышают производительность труда, скорость и эффективность работы с данными, способствуют улучшению нефинансовых показателей, использованию новых подходов в организации труда. А недавно на базе Бугульминского механического завода, входящего в компанию «Татнефть», провели опытные работы, итоги которых способны в корне изменить общее назначение видеонаблюдения на промышленных объектах.

Камеры видеонаблюдения работают на объектах компании уже больше 10 лет и за эти годы принесли немало пользы. Вместе с тем они вкупе с искусственным интеллектом способны на гораздо большее.

Например, искусственный интеллект может первым заметить задымление, выявить опасное поведение человека или даже его неудовлетворительное физическое состояние во время работы.

При помощи искусственных нейронных сетей можно значительно расширить возможности анализа наличия средств защиты у персонала, нарушений периметра безопасности и многое другое. При возникновении этих или других нештатных ситуаций нейросеть мгновенно оповещает дежурный персонал, а также делает скриншоты событий с указанием тайм-кода.

Выбор пал на одну из отечественных разработок, которая показала себя наиболее функциональной

Управление промышленной безопасности и охраны труда «Татнефти» приняло участие в подборе пилотного объекта, а сотрудники Центра промышленной и экологической безопасности занялись анализом результатов опытных испытаний. Вместе с ними специалисты Центра АСУТП ООО «Процессинговый центр» провели работу по поиску комплексной платформы визуальной аналитики.

В итоге выбор пал на одну из отечественных разработок, которая показала себя наиболее функциональной, гибкой и подходящей для решения задач по формированию цифровой экосистемы «Татнефти». Платформа может справляться с обработкой больших объемов информации на основе нейросетевого анализа мультиформатных данных с предоставлением отчетных форм и прогнозов. Помимо этого, система включает большое количество сервисов по визуальной аналитике.

В настоящее время в режиме опытно-промышленных испытаний на Бугульминском механическом заводе подключены три камеры в двух цехах. За одну смену каждая камера наблюдает за 40 работниками. Платформа включает пять сервисов по визуальной аналитике: определение средств индивидуальной защиты, падения человека, дыма, огня, наличия персонала в опасной зоне, распознавание использования телефонов.

Система способна распознавать опасные сценарии для технологических процессов на ранней стадии

Для более эффективной работы, в том числе для уменьшения ложных срабатываний, настройки четкости и качества картинки, на заводе был проведен ряд мероприятий. Благодаря машинному обучению и извлечению полезной информации из видеопотока система способна не только зафиксировать факт нештатной ситуации, но и предотвратить ее. Например, распознавать опасные сценарии для технологических процессов на ранней стадии и минимизировать их ущерб. В идеале продвинутый искусственный интеллект способен стать важнейшим инструментом для полного предотвращения любых чрезвычайных ситуаций на объектах компании.

Напомним, что ранее «Нефтяные вести» рассказывали о проведении в «Татнефти» опытно-промышленных испытаний партии экзоскелетов отечественного производства. Это рабочая экипировка, предназначенная облегчить физический труд. Устройство помогает поднимать и переносить тяжести, не сорвав при этом спину. Оно включает корсет, поясничную и грудную опоры, пояс, эластомер, элементы крепления, наколенники.

Кроме того, были проведены испытания «умных» футболки и часов — они позволяют делать электрокардиограмму работника и замерить уровень кислорода в его крови прямо в процессе работы. А «умная» каска, которой экипирован рабочий, оснащена приспособлением, включающим в себя камеру, фонарик, звуковое устройство, наушники и дисплей. Поэтому диспетчер не только слышит, но и видит на мониторе своего компьютера все, что выполняет рабочий.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»