Институт развития городов РТ: При благоустройстве пространств не всегда нужен вау-эффект

Не для всех улиц и пространств городов при обновлении необходимы вау-эффект и масштабное переосмысление территории. Иногда работа проводится с минимальными визуальными изменениями, однако приносит даже большую пользу, чем первый вариант. Таким мнением на дискуссии в Казанском Кремле поделилась директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

«Человек, бывает, что приходит на улицу и думает: „Ну, поменяли асфальт и освещение, и все, что изменилось-то?“ Обывателю может быть не до конца понятно, какая работа была проведена. На самом деле поменялись входные группы, доступность, отремонтированы фасады. И через год, два, три мы видим, как меняются предприниматели на первых этажах, как актов вандализма становится меньше, транзит людей больше. Не всегда важны вау-эффект или медийная история. Иногда работа с нулевым визуальным эффектом приносит гораздо больше пользы», — сообщила она.

По ее словам, во многих городах есть пространства, где достаточно будет таких изменений, чтобы улица или бульвар стали более популярными у жителей и гостей.