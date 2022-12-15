Институт развития городов рассказал об импортозамещении оборудования в парках Татарстана

В парках и скверах Татарстане уже с 2021 года установлено только отечественное оборудование в рамках импортозамещение, но оно, к сожалению, не все идеально. Таким фактом поделилась в прямом эфире программы «Татарстан Онлайн» директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

«Я не скажу, что это очень легко — вдруг так взять и полностью отказаться от итальянских питьевых фонтанчиков, от какой-то европейской хорошей подсветки и светильников с того оборудования, от детского оборудования, к которому мы привыкли, от спортивного оборудования. Все, я думаю, архитекторы, проектировщики, урбанисты понимают, о чем, о каком качестве, средообразующем предмете идет речь», — сказала Зиннатуллина.

Гостья эфира рассказала, что еще в 2021 году 100% всех закупок для общественных пространств были сделаны в России. «Можно сказать, что у нас 100% импортозамещение в части оборудования. Нельзя сказать, что оно идеальное. Здесь точно есть всем куда стремиться, но, я думаю, справимся», — добавила она.

Зиннатуллина отметила, что при этом на российском рынке выросло количество «игроков» с хорошей производственной площадкой, пониманием эксплуатационных особенностей пространств и так далее.

«Диалог определенно двусторонний, так как если они будут производить оборудование, которое невозможно ремонтировать, естественно, что у ним не придет за определенными позициями», — отметила спикер.