Наиля Нагуманова доложила о ходе реализации программы «Наш двор» в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О том, как идет в Татарстане подготовка к реализации программы «Наш двор», рассказала сегодня на совещании в Доме Правительства РТ директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципальными районами провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По словам Наили Нагумановой, на данный момент готовность протоколов общих собраний собственников в республике составила 550 документов, еще 10 протоколов находятся в стадии оформления.

Параллельно с этим ведется подготовка итоговых схем благоустройства. Стопроцентную загрузку схем обеспечили Бугульминский, Елабужский, Заинский и Чистопольский районы, а также Авиастроительный, Кировский, Московский, Вахитовский и Приволжский районы Казани. При этом Наиля Нагуманова констатировала, что Агрызский, Лаишевский и Лениногорский районы пока не загрузили ни одной схемы.

Согласно представленной «дорожной карте», в республике завершились предварительные обсуждения проектов и согласование протоколов с жителями. К середине февраля была полностью сформирована спецификация оборудования и произведена его закупка. Поставщики детских и спортивных площадок, а также уличной мебели уже получили авансовые платежи, а графики поставок на склады Татарстана официально согласованы.

Директор фонда отметила, что в период с 14 по 27 февраля наблюдалось сезонное снижение количества жалоб, однако структура обращений выявила ряд острых проблем.

Как сообщила Наиля Нагуманова, поступило много обращений по вопросам несвоевременного вывоза мусора и отсутствия уборки площадок твердых коммунальных отходов, жалобы на антисанитарные условия. В качестве примеров ненадлежащего содержания территорий она привела улицы Чапаева, Северополюсную и Дементьева в Казани.

Для контроля качества зимнего содержания территорий специалисты программы продолжают выездные проверки. После инспекций в Верхнеуслонском и Чистопольском районах кураторы проекта планируют новую серию выездов. В период со 2 по 13 марта специалисты намерены ознакомиться с ситуацией в Лениногорском, Мамадышском, Бугульминском и Менделеевском районах республики.