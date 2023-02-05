Наиля Гилязова: «С двенадцати лет со шпагой в руке, от чемпионки до подполковника МВД»

Олимпийская чемпионка СССР по фехтованию Наиля Гилязова уже к 29 годам покорила спортивные вершины и перешла на тренерскую работу в спортивном клубе «Динамо». Об особенностях «аристократического» вида спорта и главных качествах, способных привести к олимпийской медали, она рассказала «Татар-информу».

Наиля Гилязова: «Со мной тренер долго возился и мучился. Помню, два года занимались вплотную, но все безуспешно, достойных результатов не было, на соревнованиях одни поражения»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Научиться побеждать получилось, когда я повзрослела»

По словам Наили Гилязовой, записаться на секцию по фехтованию было для нее лишь случаем в юности, а стало делом всей жизни.

Как сейчас помню, в седьмом классе с подругами решили записаться на любую секцию для общего физического развития. Как раз в этот день проходил набор группы на фехтование. Нас сразу же взяли. Сначала были тренировки, потом промежуточные перерывы от занятий. Я не бросала это дело, хотя и увлекалась также баскетболом и он мне больше нравился. Но все же я остановилась на фехтовании. Для меня это был азарт.

Быстро ничего не получалось, я много проигрывала. В старших классах мой первый тренер Александр Кислюнин уехал в Москву и звал меня с собой, а я отказалась. Наверное, в силу возраста была не готова морально куда-то уезжать из родного места.

По воспоминаниям олимпийской чемпионки, Владимир Житлов был единственным тренером, кто кропотливо и долго занимался над ее спортивной карьерой:

Со мной он долго мучился. Два года мы занимались безуспешно, достойных результатов не было. На соревнованиях одни поражения. Научиться побеждать получилось, когда я повзрослела. Начала воспринимать серьезнее то, что меня окружало, и маленькими шагами начало что-то получаться из моей спортивной карьеры. Появилась результативность и стабильность.

По воспоминаниям олимпийской чемпионки, Владимир Житлов был единственным тренером, кто кропотливо и долго занимался над ее спортивной карьерой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сложно было не выступать на чемпионате мира, а попасть в состав олимпийской сборной СССР»

Одним из ярких событий для Гилязовой стало попадание в 1973 году в юниорскую команду в Аргентине. После чемпионата мира с юниорами практически определилась ее судьба:

По рейтингу я попадала в сборную страны. Так сложилось, что весь тренерский совет поверил в наши силы, и мы поехали представлять СССР. Я всегда задавалась вопросом, как при таком большом количестве спортивных союзов республики место заняла именно я? Поэтому, когда попала в сборную, сразу же вступила в соревновательный процесс, старалась выкладываться и оправдать этот выбор.



Передо мной стояла слишком большая ответственность. Когда у моего тренера спросили: «А за счет чего она выиграет?» Он ответил: «За счет своего характера». У меня, оказывается, сила характера присутствовала (смеется). Сомнения, безусловно, были, но верила в себя до конца.

Передо мной стояла слишком большая ответственность. Когда у моего тренера спросили: «А за счет чего она выиграет?» Он ответил: «За счет своего характера». У меня, оказывается, сила характера присутствовала» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда мы вышли на олимпийский парад и я увидела, сколько за нами наблюдало человек, то сразу прочувствовала, для чего я оказалась в сборной»

Я всегда тренировалась с мыслью, что мы должны выполнить главную задачу, и, думаю, мы сделали это достойно. На Олимпийских играх в финальной встрече с командой Франции выиграли со счетом 9:2. Скажу честно, выигрыш мог быть 9:1, но там находилось много французов среди болельщиков, и неудобно было с таким большим счетом побеждать. Правда, про это нам сказали только после соревнований. До этого мы считали, что нас просто напрочь засудили. Можно сказать, что подарили один счет команде из Франции, чтобы они не сильно расстраивались.

«На Олимпийских играх в Москве в командном зачете мы заняли второе место, и это единственное, о чем я сожалею по сей день» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После Олимпийских игр мы не имели права проигрывать. В 1977 году олимпийская сборная по фехтованию выиграла на первенстве мира в Аргентине, в 1978-м в Гамбурге и в 1979-м в Австралии. Затем от нас все устали. От наших постоянных выигрышей, поскольку понимали, что другого от нас ждать нечего. Но чем дальше, тем сложнее побеждать. На Олимпийских играх в Москве в командном зачете мы заняли второе место, и это единственное, о чем я сожалею по сей день.

Почему так получилось?

Я много думала об этом и поняла, что меня все время восхищала жизнь Олимпийской деревни, я хотела заново это прожить, посмотреть внутренний дух соперников и конкурентов. В Монреале мы жили в Олимпийской деревне, чувствовали накал борьбы. А в Москве нас, сборную фехтовальщиков, оградили от психологического перенапряжения, поэтому жили мы на олимпийской базе в Новогорске. Хотели как лучше. Мне не хватало движения и динамики Олимпийской деревни. Это давало стимула к победе, и как раз в Монреале мы наблюдали за всем спортивным сообществом.

«С двенадцати лет со шпагой в руке я дошла до звания подполковника МВД. Клуб сделал для меня всё» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ушла из большого спорта и была благодарна себе за такое решение»

Как сложилась ваша жизнь после ухода из большого спорта? Почему вы решили заняться тренерской деятельностью?

Я хотела покончить со спортом до московской Олимпиады, потому что тяжело держать высокую планку все десять лет. Но тренер меня отговаривал. Он знал, что мне нужно идти дальше. Когда в 1984 году я получила травму коленного сустава и не смогла восстановиться, было принято тяжелое решение уйти. Я была благодарна себе за такое решение. Мне было 29 лет, и когда я полностью восстановилась физически, то поняла, что мне нужно чем-то заниматься дальше. Решила выбрать тренерскую карьеру. Шла по принципу, кто кого больше испортит – я или дети меня.

Безусловно, тренерская работа тяжелей. В какой-то степени сложнее, чем труд самих спортсменов. Я старалась передать свою технику и опыт в полном объеме. До детей нужно было достучаться, время тратить, много беседовать и направлять. По сей день я продолжаю работать тренером в детской спортивной школе и Центре спортивной подготовки, но в основном оказываю помощь в организационных вопросах.

Вы долгие годы тренировались, а затем работали тренером в спортивном обществе «Динамо». Какую роль в вашей жизни сыграло общество?

«Динамо» привело меня к успеху во всех отношениях. Мы тренировались в женском клубе, я всегда знала, что это моя защита и опора. По окончании спортивной карьеры, я осталась здесь. С двенадцати лет со шпагой в руке я дошла до звания подполковника МВД. Клуб сделал для меня всё. Я не знаю, где была бы сейчас без поддержки спортивного общества. Руководитель «Динамо» Салават Гайсин всегда меня поддерживал. На каждый вопрос, который от меня поступал, он всегда находил ответ. Он оказывает большое внимание и помощь ветеранам спорта.

Руководитель «Динамо» Салават Гайсин всегда меня поддерживал. На каждый вопрос, который от меня поступал, он всегда находил ответ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Есть мнение, что можно принимать в спортивную школу с восьми лет. Я бы подняла возраст чуть выше»

Заслуженный мастер спорта поделилась своим пониманием уровня развития фехтования в Татарстане:

Этот вид спорта достаточно зрелый. Сейчас дети начинают заниматься фехтованием с восьми лет, и у них нет осознанности своих действий. Тело не может слаженно работать, руки и ноги – все по отдельности. Детям объясняешь процесс работы, они вроде все понимают, а когда выходят на турниры, то все объяснения как будто в пустоту. Хоть и есть мнение, что можно принимать в спортивную школу с восьми лет, я бы подняла возраст чуть выше. Зрелость в фехтовании наступает намного позже, и тогда человек начинает понимать, нужен ли ему этот вид спорта. С возрастом дети сами себя познают, и оказывается, что могут и хотят многое.

К примеру, моя воспитанница Алина Фаткуллина участвовала в турнирах Европы, сейчас работает в детской спортивной школе. Она мне как дочь, при том, что я ее много ругала за невыполнение необходимых задач. Один раз отстранила ее от занятий на 20 дней, после этого она изменилась и стала строже относиться к своему делу.

Фехтование – это вид спорта, который дает спортсмену возможность раскрыться полностью, поскольку он сам творит победу на дорожке. Ребята отрабатывают технику, тактику и движения. Да, это сложно, но это творческий, интересный и главное – интеллектуальный вид спорта. Я всегда называю фехтование аристократическим видом спорта.

«Зрелость в фехтовании наступает намного позже, и тогда человек начинает понимать, нужен ли ему этот вид спорта. С возрастом дети сами себя познают, и оказывается, что могут и хотят многое» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не было такого, что ты стала чемпионкой и тебя вновь возьмут в сборную, всегда нужно доказывать мастерство»

Вы говорили, что успех заключается в характере. Все-таки каким должен быть спортсмен, чтобы заниматься фехтованием?

Скажу так: в первую очередь должны быть порядок и дисциплина. Я всегда отпрашивалась у тренера, когда мне нужно было куда-то уйти, уехать, и многие этому удивлялись. В детстве я была ребенком с жестким характером, дралась, но всегда выступала за объективность, поскольку родители говорили, чтобы дисциплина была на первом месте. С тех пор она у меня сохранилась.

Тренер Владимир Васильевич был дипломатом, он знал каждый наш шаг. Не было такого, что ты стала чемпионкой и тебя вновь возьмут в сборную, всегда нужно доказывать на всех международных турнирах свое мастерство. Моя внучка занимается фигурным катанием, и я переживаю за нее. Думаю, вот опять, второй круг пошел, не хочу я этого, очень волнуюсь.

«Я всегда говорила, что спорт и политика не должны друг друга касаться. Не нужно мешать спортсменам. Российский спортивный мир не проиграл, это однозначно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Неужели зарубежным спортсменам интересно участвовать в турнирах без российских ребят?»

Международная федерация фехтования продлила отстранение российских спортсменов до марта 2023 года. Каково ваше отношение к происходящим событиям?

Не может быть такого, чтобы наших спортсменов не допускали на международные соревнования. Это неправильно. Неужели зарубежным спортсменам интересно участвовать в турнирах без российских ребят? Гораздо сильнее и интереснее становится сам турнир, когда весь мир участвует. Я надеюсь, что в скором времени это изменится и трезвость в реальности наступит.

Скажу честно, наши спортсмены очень переживают, поскольку уходят годы. Не хочу говорить, что они теряют свою форму, но время идет, и они хотят идти к своим целям. Сложно представить, где они сейчас черпают мотивацию, как продолжают тренироваться и что их удерживает. Я всегда говорила, что спорт и политика не должны друг друга касаться. Не нужно мешать спортсменам. Это те люди, которые вкладывают колоссальный труд в свою деятельность.

Они доказывают свои возможности, и у этих людей нет ограничений. Российский спортивный мир не проиграл, это однозначно. Всегда интересно соревноваться с сильными и проверять свое мастерство. Но у них нет такой возможности. Раньше мы с итальянками, румынками и другими иностранными девушками всегда были дружны. Всегда встречались на соревнованиях, общались и уважительно друг к другу относились, приветствовали друг друга. В наши дни этого нет, я думаю, все это понимают.

Наиля Гилязова родилась 2 января 1953 года в Казани.

В 1976 году стала олимпийской чемпионкой в составе команды СССР по фехтованию на рапирах. Также она является серебряным призером Олимпийских игр 1980 года в этой же дисциплине

Гилязова – чемпионка мира 1974, 1975, 1977-1979 годов в командном первенстве, чемпионка мира в личном первенстве 1982 года, бронзовый призер чемпионата мира 1974 года в личном первенстве. Входила в сборную СССР, выигрывавшую Кубок Европы в 1975-1977 годах. В сборной команды страны Гилязова выступала с 1974 по 1985 год, является 12-кратной чемпионкой СССР.

Награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть».