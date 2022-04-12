Наиль Залаков: Запаса яиц в Татарстане хватит на два года

Запаса яиц в Татарстане хватит на два года. В то же время пока нет проблем с поставкой из других стран. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«По птицеводству мы зависимы от недружественных стран. Но на два года запас по яйцу есть. При этом прорабатываются эти вопросы. Но в целом с поставкой тех яиц, которые были заказаны и оплачены, пока проблем нет. И те страны, которые ввели санкции, препятствий для ввоза яиц пока не делают», – сказал докладчик.

Залаков отметил, что Минсельхоз России, понимая недоработку в птицеводстве, прорабатывает вопрос строительства племенных репродукторов. Он добавил, что «по свиноводству опасений нет». «В Татарстане уже давно над этой проблемой работают, то есть племенные свиньи у нас имеются», – подчеркнул он.

По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия, Татарстан по производству мяса входит в топ-3 регионов России. «Ежегодно планируем рост на 1,9%. Основная задача в нынешних условиях – сохранить поголовье скота и темп производства. На сегодня основная угроза для мясного животноводства – опасные болезни, например, ящур в Казахстане», – заметил он.

По информации Министерства экономики Татарстана, в прошлом году импорт в республике составлял около 5 млрд долларов США, более половины объема – из недружественных стран.