Наиль Залаков: Призываем не создавать ажиотажный спрос, вся продукция есть в наличии

В Минсельхозпроде Татарстана объяснили введение торговыми сетями некоторых ограничений на продажу социально значимых продовольственных товаров в «одни руки» и попросили не создавать ажиотажный спрос. Необходимая продукция для граждан и перерабатывающих предприятий есть в наличии, заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

«Что касается ограничительных мер, мы это в пандемию уже проходили, когда внезапно начинался ажиотажный спрос на какие-то товары. И данные меры принимаются не из-за того, что есть дефицит продуктов. Продукция есть, и она не может исчезнуть за один день. Но идет ажиотажный спрос. И есть люди, которые хотят воспользоваться этим моментом, больше закупить с целью дальнейшей перепродажи. Только для этого и вводятся такие ограничения», — рассказал представитель Минсельхозпрода.

Залаков заверил, что в целом в России, в том числе и в Татарстане, все продукты питания есть в наличии. «Зависимости от импорта основных продуктов питания у нас нет. Сельскохозяйственная продукция производится в полном объеме. Наши заводы отгружают продукцию по графику и согласно потребностям», — подчеркнул он.

Первый замминистра отметил, что на днях прошло совместное совещание Минсельхозпрода, Минпромторга и УФАС с представителями федеральных торговых сетей, которые сообщили, что на их складах сейчас имеется запас всех видов продукции на 30–40 дней.

«Люди начинают нервничать и непроизвольно увеличивают закупки. Мы призываем к тому, что этого делать не надо, все идет в плановом режиме. Все контракты и договоренности в силе. Призываю не допускать ажиотажа. Всё в наличии», — заметил он.

Кроме того, Залаков напомнил, что 19 марта стартуют весенние сельскохозяйственные ярмарки, работа которых продлится до мая — «пока не начнется садовый период».

«Все необходимые продовольственные товары можно будет приобрести и на ярмарках. Все торговые площадки сохраняются так же, как и ассортимент и количество товаров. Основная продукция — мясо, молоко, сахар, крупы, овощи, птица, мука — в наличии. Всё идет по плану», — заключил он.