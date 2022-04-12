Наиль Залаков: Ожидая повышение цен на запчасти для сельхозтехники, сыграли на опережение

Ожидая повышение цен на запасные части для техники, сельхозпроизводители еще в прошлом году заключили необходимые контракты. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Мы понимали, что в начале 2022 года ожидается существенный рост цен на все запасные части. Министерство со всеми районами и сельхозформированиями оперативно отработало. В ноябре–декабре были заключены контракты с производителями запчастей. Мы, конечно, не предвидели ситуацию с таким количеством санкций, но сыграли на опережение. И это помогло», – рассказал докладчик.

Залаков отметил, что две недели назад представители министерства провели выезды во все районы республики, чтобы оценить ремонт техники. «Приемка техники идет. Что касается ремонта, если на аналогичный период прошлого года мы были готовы на 90%, то на сегодня готовность есть. И уже начинаем выходить в поля», – подчеркнул он.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия уточнил, что готовность сельхозтехники к весенне-полевым работам на данный момент составляет 99%.

Гендиректор «Татагролизинга», депутат Госсовета Азат Зиганшин добавил, что есть возможность обеспечить сельхозпроизводителей запасными частями, в том числе для зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

«В рамках проведенной работы по обеспечению сельхозпроизводителей запасными частями с Минсельхозпродом проработали неплохие варианты. Что касается отечественной техники, то это Минский тракторный завод, производители Брянска, Гомеля, Ростовской области», – заметил он.

По словам депутата, несмотря на определенные сложности с поставкой запасных частей из-за логистических проблем, проработаны «неплохие варианты замещения запчастей, в частности, на зерноуборочные комбайны производства Турции».

«Логистика осуществляется следующим образом: Астана, Стамбул, Грузия, границы Осетии и Абхазии, Краснодарский край. Нашли возможности, уведомили все районы, сельхозуправления, крупных и мелких сельхозтоваропроизводителей о том, что при своевременности оформления заявки в течение двух месяцев запасные части будут поставлены. Главное сделать это заблаговременно. Срок поставки – два месяца», – резюмировал он.