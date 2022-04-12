Наиль Залаков: Есть понимание, как переориентировать экспорт на дружественные страны

Татарстан после ужесточения западных санкций в отношении России рассматривает новые рынки для экспорта продукции агропромышленного комплекса. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Экспорт в недружественные страны составлял всего лишь 16%, поэтому у нас есть полное понимание, как переориентировать объем этой продукции на дружественные страны. При этом в основном мы экспортируем в Иран, страны ближнего зарубежья. Мы также ищем новые рынки, например через ОАЭ. То есть понимание есть», – сказал докладчик.

Залаков отметил, что в прошлом году экспорт продукции агропромышленного комплекса составили около 400 млн долларов США. «Экспорт для нас является одним из основных направлений. После введения санкций мы провели аналитическую работу по уточнению объемов реализации в дружественные и недружественные страны», – подчеркнул он.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия добавил, что «главное – произвести продукцию, а понимание рынков сбыта имеется». «И мы умеем продавать на экспорт», – заключил он.