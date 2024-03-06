Наиль Залаков: Для аграриев самое страшное – возврат морозов

Для сферы сельского хозяйства весной самым опасным может стать возврат морозов. Об этом сообщил генеральный директор АО ХК «Чистополье» Наиль Залаков в онлайн-эфире по развитию агробизнеса.

«Для нас самое страшное – возврат морозов. Есть примеры возвратных морозов. Озимые были в хорошем состоянии, подкормлены, проведен сев яровых, и уже есть всходы, а потом вдруг вернулись морозы, которые перечеркнули весь труд аграриев», – сказал спикер.

Залаков напомнил, что лето и осень прошлого года были очень засушливые, из-за чего образовался дефицит влаги.

«Поэтому большое количество снега зимой не может не радовать. Если бы его не было, рисков было бы больше. Надеемся, что влага уйдет в почву, все предпосылки для этого есть. Другой вопрос – как долго будет таять снег, какая будет весна. Для нас, чем раньше посеять, тем лучше», – отметил он.

По словам руководителя холдинга, осенью аграрии выполнили все необходимые мероприятия по почвообработке, сейчас нужно оперативно готовиться к весенне-полевым работам.