Наиль Ямалетдинов: Жители Токаево содержат «Дом общины» на собственные средства

Имам-хатиб села Токаево Комсомольского муниципального округа Чувашии, директор «Дома общины» Наиль Ямалетдинов на Всероссийском форуме учителей татарского языка рассказал об опыте жителей села в организации жизни общины.

«Усилиями жителей села построен “Дом общины” - трехэтажное здание, наша гордость. Расходы на содержание этого здания полностью взяли на себя сельчане», – сказал он.

Он отметил, что в строительстве здания помощь оказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В этом доме работает школа. Любой желающий, деревенские дети могут в ней обучаться по действующей программе единственной в Чувашии, имеющей государственную лицензию медресе “Гулистан”. Также здесь проходят собрания общины, заседания общественного совета села. В зале мечети проходят намазы», - рассказал Наиль Ямалетдинов.

По его словам, «Дом общины» - популярное место в селе, в нем всегда люди. Организованы занятия по основам ислама для старшего поколения и для молодежи.

«Содержание здания ежемесячно обходится в 150 тысяч рублей. Зарплата учителям, коммунальные расходы жители села взяли на себя. Духовная жизнь людям необходима, поэтому никто не жалеет средств на это дело. Все понимают, что наше будущее зависит от сохранения нашей религии, родного языка», - сказал имам.

Гульнар Гарифуллина