news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
На главную ТИ-Спорт 31 января 2025 16:24

Наиль Якупов заменит Рида Буше на Матче Звезд в Новосибирске

Наиль Якупов заменит Рида Буше на Матче Звезд в Новосибирске
Фото: hawk.ru

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов заменит своего одноклубника Рида Буше в команде дивизиона Чернышёва на предстоящем Матче звезд КХЛ, который пройдет в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, канадский форвард получил травму и вскоре будет прооперирован в Германии. В текущем чемпионате Рид Буше принял участие в 42 играх, в которых отметился 22 шайбами, и еще 15 раз отдал результативные передачи.

Наиль Якупов в нынешнем сезоне выступал за две команды – «Куньлунь» и «Авангард». Он сыграл в 51 матче, в которых набрал 31 (18+13) очко.

#ХК Авангард #кхл #наиль якупов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря

«Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря

30 января 2025
«Кармен», «Манон Леско» и концентрат Светланы Касьян: каким будет Шаляпинский фестиваль

«Кармен», «Манон Леско» и концентрат Светланы Касьян: каким будет Шаляпинский фестиваль

30 января 2025