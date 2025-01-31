Наиль Якупов заменит Рида Буше на Матче Звезд в Новосибирске

Фото: hawk.ru

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов заменит своего одноклубника Рида Буше в команде дивизиона Чернышёва на предстоящем Матче звезд КХЛ, который пройдет в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, канадский форвард получил травму и вскоре будет прооперирован в Германии. В текущем чемпионате Рид Буше принял участие в 42 играх, в которых отметился 22 шайбами, и еще 15 раз отдал результативные передачи.

Наиль Якупов в нынешнем сезоне выступал за две команды – «Куньлунь» и «Авангард». Он сыграл в 51 матче, в которых набрал 31 (18+13) очко.