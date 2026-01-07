Наиль Якупов: В Казань всегда очень приятно приезжать

Фото: hawk.ru

Форвард омского «Авангарда» Наиль Якупов поделился впечатлениями от приезда в Казань, где проживает он и его семья.

«В Казань всегда очень приятно приезжать. Мне нравится этот город, я здесь живу, у меня здесь семья. Очень рад, что мы здесь играем и остаёмся. Новый год здесь отмечал, за городом, с сестрой, родителями.

С хоккеистами не виделись, их хватает в моей жизни, часто видимся. Поэтому все друг от друга отдыхали. Кто-то, может, и встречал в кругу знакомых, но я чисто в кругу семьи», – сказал Якупов в корреспонденту «Чемпионата».

Наиль Якупов пополнил состав «ястребов» перед сезоном-2025/26. На его счету в текущем чемпионате КХЛ 20 матчей и 10 (5+5) очков.

По итогам последней встречи и победы (2:1) над казанским «Ак Барсом», «Авангард» поднялся на вторую строчку. На счету омичей 59 очков и 2 матча в запасе в отличие от казанских оппонентов.