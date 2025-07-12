Наиль Якупов прокомментировал уход Рида Буше из «Авангарда»

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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал уход из «Авангарда» форварда Рида Буше.

Напомним, летом 2025 года хоккеист присоединился к «Автомобилисту».

«Удивил ли меня уход Рида Буше из «Авангарда»? Нет. Я просто знаю, что давно шел диалог его с клубом и ни к чему не привел. Просто рано или поздно наступает предел: руководители не будут постоянно ждать, ходить за определенным игроком. Я не про Рида конкретно говорю, а в целом. Были всякие обстоятельства, я никого не виню и не оправдываю, с Буше у меня ровные отношения, он голеадор настоящий, цифры говорят сами за себя. Но я как-то спокойно воспринял», – сказал Якупов.

В минувшем розыгрыше Кубка Гагарина «Авангард» дошел до четвертьфинала, где в семи матчах уступил «Локомотиву».