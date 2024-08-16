Наиль Якупов: «Переговоры с «Ак Барсом» были. Не сложилось, ничего страшного»

Наиль Якупов: «Переговоры с «Ак Барсом» были. Но я не сильно был в них вовлечен»

Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости

«С удовольствием остался бы в Казани»

Почему выбрал китайский «Куньлунь» своей новой командой?

Не стоит думать, что у меня был миллион вариантов. «Куньлунь» сделал предложение, я подумал и выбрал этот клуб. Хороший вариант, Москва («Куньлунь» базируется в подмосковных Мытищах – прим. «ТИ-Спорт») и до дома недалеко.

Как здоровье? Ведь из-за травмы ты пропустил почти половину прошлого сезона. Наверняка это обстоятельство мешало в поисках новой команды?

Если бы я не был здоров, меня бы не подписали. Поэтому все нормально. Два дня проходил медосмотр в «Куньлуне». Да еще весной был полностью здоров, начиная с марта.

Ты живешь в Казани. Готовился к сезону в Казани. Не могу не спросить, были ли у тебя реальные переговоры с «Ак Барсом»?

Да, я живу в Казани. А переговоры с «Ак Барсом» были. Но я не сильно был в них вовлечен. Диалог был. Не получилось, не сложилось. Конечно, мне хотелось поиграть в Казани, в глубине души я предполагал, как это будет круто. Ничего страшного. Случилось так, как случилось. С удовольствием остался бы в Казани.

Статистика говорит – в НХЛ ты сыграл 350 матчей, в которых набрал 136 очков (62 гола + 74 передачи), в КХЛ на твоем счету 242 матча, 142 (72+70). Сыграл дома меньше, забил больше. Как прокомментируешь?

Даже не знаю. А стоит ли сравнивать? Было много перемен в моей биографии, много разных моментов, разные города, разные команды, разные тренеры, травмы, какие-то психологические моменты. Цифрам можно приписывать все, что угодно. Словом, не могу объяснить. Да, статистика есть, и от нее никуда не денешься.

«Куньлунь» сделал предложение, я подумал и выбрал этот клуб» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я сам себе хозяин на предсезонке»

Тебя не беспокоит, что ты пропустил общекомандный старт предсезонной подготовки? «Куньлунь» успел уже два контрольных матча с «Ак Барсом» провести…

Я бы всегда так с удовольствием входил в сезон. Одно дело, когда ты дурака валяешь, а другое, когда тренируешься, готовишься. Я сам себе хозяин, есть хорошие тренеры, которые скидывают мне определенные программы – в какие дни работать, когда лед, когда земля. Все это подбирается, и чувствую себя нормально. Получаю удовольствие от хорошей летней работы, когда еще и отдохнуть есть время. Можно сжать программу до половины дня и все. И быть готовым. Да, понятно, у нас любят двух-трехразовые тренировки, еще вечером собирают. И от этого никуда не уйти. Не мне правила выбирать. Но я за то, чтобы все было оптимально. Сейчас многие ребята готовятся более профессионально, зная, что именно и как нужно делать. А к нашим обычным сборам еще отпуск нужен!

Заметил нехорошую тенденцию, почти во всех командах ты поначалу резво стартовал, выдавал хорошую статистику, а потом шел спад. Есть такое?

Давайте все же на позитиве! Что я могу сделать, такова жизнь. Судьба такая. О чем говорить, когда в прошлом сезоне я не сыграл и его половины. Одно дело, когда ты играешь весь сезон и тебе дают много времени на льду, другое, когда ты ломаешься из-за травмы. Нельзя сравнивать.

Наиль Якупов покинул родной «Нефтехимик» весной Фото: hcnh.ru

«Я и в начале своей профессиональной карьеры грамотно распоряжался финансами»

В Казани ходишь в мечеть?

Не сказать, что часто, по мере своего желания. В «Кул Шариф» был всего один раз пару лет назад, чаще гулял рядом. Такая красавица белоснежная стоит в Кремле, а внутрь заходишь, там тишина, порядок. Поедешь в маленькую деревушку и там в мечети уютно и спокойно. Для меня внутри все мечети одинаковые, не снаружи.

В одном из прошлогодних интервью ты сказал, что в КХЛ есть деньги, но работать с ними не умеют. Как у тебя с финансовой подушкой безопасности, целы ли средства, заработанные в НХЛ?

Слава богу, есть. Самое примитивное и простое средство вложения финансов, это недвижимость, что я и делаю. А так, я даже не интересовался подробностями контракта с «Куньлунем». Важно, что эта команда пошла мне навстречу. Я и в начале своей профессиональной карьеры грамотно распоряжался финансами. Бывает, что молодой парень сразу тратит все заработанные деньги. Проедает, а сколько ребят старшего поколения, поигравших в НХЛ, попали в ловушки аферистов. Сейчас игроки более грамотные в финансовом плане.

Голкипер Николай Хабибуллин, с которым ты успел поиграть НХЛ, объяснил тебе, почему не стоит называть его «дядя Коля»?

Это был не злой или негативный посыл, скорее, со смешком. Меня, молодого и нового игрока он не поставил в неудобную ситуацию, когда, находясь в одной команде я бы обращался к нему на вы. Мы одна команда, дал мне понять, можешь на меня положиться. Тогда я могу быть твоим другом, близким в команде, не бойся, не стесняйся, несмотря на большую разницу в возрасте, ничего страшного, обращайся. Николай с легкостью принял меня, подпустил к себе. Сразу у меня спало давление. Я такой же как ты, дал понять мне Хабибуллин.

«Моя заокеанская карьера может показаться неудачной со стороны обывателя. Мол, не оправдал чьи-то надежды в роли первого номера» Фото: © Steve Potter, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

«Карьера могла быть другой»

Не задумывался, почему карьера в НХЛ сложилась так, а не иначе, как могло быть?

Меня постоянно спрашивают в интервью про первый номер драфта. Моя заокеанская карьера может показаться неудачной со стороны обывателя. Мол, не оправдал чьи-то надежды в роли первого номера, должен был постоянно набирать очки, играть на команду, миллионные контракты. С этим не спорю, были такие ожидания. Были ли такие же ожидания от самого себя, не знаю. Но я играл в НХЛ шесть лет, провел 350 матчей. Были и хорошие моменты и не очень. И игры были непростые. Думаю, что таких игроков немного. Старался быть результативным, помогать команде, слушать и выполнять тренерские установки. Все как обычно.

Мог спокойно обеспечивать свою семью на время пребывания в НХЛ. Заработал там свои контракты. Я ни в коем случае себя не оправдываю, сто процентов, карьера могла быть другой. Не могу назвать свою карьеру неудачной, не хочу обесценивать свой труд. Случилось так, как случилось. Я все равно что-то завоевывал, боролся с собой. С игрой, с ребятами. Был один сезон, когда я провел 81 матч, пропустив всего одну игру с «Миннесотой». Из-за того, что утром не с того ни с сего просто свело ногу, мышца в камень превратилась, встать не мог. Тогда «Эдмонтон» тренировал Тодд Нельсон, хороший был сезон, давал мне играть. Повторюсь, нельзя обесценивать свой труд, нельзя давать людям повод. Заезженная эта тема.

Есть у меня знакомый, не спортсмен. Уехал в Америку и два года не может себя найти. Возможно, у профессиональных атлетов в этом плане большие преимущества, им легче живется – там тебя всем обеспечивают и твою семью. Квартира, машина, магазины и так далее. Понятно, что и зарплата другая. И все равно непростая жизнь. А вот обычных людей, уехавших в Америку, прошу, вернешься, расскажи, понравилось или нет. Дай бог, если месяц там продержишься.

Не осталось хоккейных связей в Северной Америке?

У меня есть два близких друга, канадцы. Они родом из Ливана, по-английски хорошо говорили, были вхожи в мою семью, когда я жил в Эдмонтоне. Они были вхожи в мой дом, хотя мои родители не владели английским. Общались, никакого отношения к хоккею они не имеют, продолжаем общаться. И у моих родителей остались там знакомые. Если же говорить о хоккеистах, то нет-нет переписываемся с Никитой Задоровым. С Володей Тарасенко общаюсь, правда с перерывами, то у него был счастливый момент с выигрышем Кубка Стэнли, то трагический, отец умер, конечно, выразил ему свои соболезнования.

Твое мнение по поводу перспектив 20-летнего нападающего «Нефтехимика» Рауля Якупова. Это сын родного брата твоего отца, то есть, двоюродный брат, хотя некоторые коллеги считают его твоим родным братом.

Главное – доверие тренера, доверие руководства клуба. Тренер решает, кто будет играть. Важно желание тренера обучать молодого игрока. Одно дело, когда руководитель клуба говорит, это наше будущее, это наша звездочка, но тогда давайте шанс молодому. Обговаривайте, в каких моментах он прав, в каких не прав. Хочешь заняться человеком, занимайся им досконально. А ему просто не дают играть. Даже не видно, где он ошибся, об остальном и говорить нет смысла. Нет доверия, загнут любого хоккеиста за шесть секунд. Просто не давая ему игрового времени. Выходит парень на раскатку, значит, в составе, а потом бац, отыграл две минуты и все, он виноват. К сожалению, у нас мало специалистов, кто не только обучает, еще со школы, но и помогают. Наверное, многие ждут от новичка чересчур большой рывок, не дают ему раскачаться, хотя изначально понятно, что у молодых нет шанса на долгую раскачку. Но их все равно нужно поддерживать, давать возможность, их надо смотреть, подправлять. И когда ты видишь, что сделал все возможное, а у парня не получилось, то тогда до свидания. Я так рассуждаю.

20-летний нападающий «Нефтехимика» Рауль Якупов Фото: hcnh.ru

Не попал на концерт «Рамштайна»

Лето заканчивается. В одном из интервью ты сказал, что мечтаешь за отпуск посмотреть две новых страны. Получается?

В этом году в моих планах было побывать в шести новых странах. Так планировал. Но сейчас с логистикой и перелетами тяжелее. Хочешь не хочешь, а лететь приходится через определенные страны. Беру билет на Стамбул, в Турции бывал, в Стамбуле надо было немножко поработать. Рейс отменили. А я планировал затем лететь в Белград на концерт группы «Рамштайн», билеты были куплены. Несостыковка получилась. Потом слава богу впервые посетил Париж, столицу Франции. Потом впервые же побывал в Испании. Потом поехал в Италию, затем в ОАЭ.

Париж впечатлил?

Было необычно. Экспериментировал, поехал один. Плохо было, погода была холодная. Забыл посмотреть. Апрель, улетал из Казани в шортах. Думал, что в Европе по-любому тепло. А там было так холодно. Люди в шапках и пуховиках, а я в шортах, одна олимпийка, самое теплое, что было с собой, джинсовая куртка. Напялил на себя футболку, олимпийку, куртку, набух весь. Было дико холодно, сильнейший ветер, дождь. Был бы потеплее одет, чувствовал бы себя комфортнее. Все равно Париж оказался прикольным, интересным. Потом полетели в Испанию. И там под дождь с ветром попал. Все сносило. Но пошел на футбол, «Барселона» — «Валенсия» 4:2. Кайф был, но заранее купил кофту и шапку, еще в Париже. Пять мячей было забито в те ворота, рядом с которыми сидели. Круто было. Оба вратаря начудили, что Марк Андре Тер Штеген у хозяев, что Георгий Мамардашвили у гостей. Прикольно было.

За «Челси» следишь?

Слежу, но чуть-суть. Много переходов непонятных. Надеюсь, что придут сильные новички, но сейчас больше слежу в футболе за московским «Спартаком».

Нет цели остаться холостяком

А чем именно тебе Турция нравится?

Этим летом конкретно хотел посмотреть достопримечательности Стамбула. Нанял экскурсовода, хотел посмотреть город. Погулять. Раньше приезжал в Турцию полежать, поплавать, поесть, что легкодоступно, все включено. Но сейчас мне не интересен банальный пляжный отдых и просто море. Хочется что-то увидеть, посмотреть. Много почерпнул при помощи экскурсовода в Италии, потом козырял дома перед друзьями-знакомыми. И мой самый любимый хоккейный турнир – в Сочи.

Ваша собачка Хади жива?

Нет. Она четыре года назад померла. Это была семейная собака. Сейчас у мамы с папой точно такой же породы собака, девочка. А ее брат живет у моей сестры.

Сыну твой младшей сестры третий год, сам-то не собираешься семью заводить?

Да, племяннику в апреле исполнилось два года. У меня нет цели остаться холостяком. Просто еще не пришло время, не нашел человека, не встретил. Может быть, еще нужно в себе разобраться, в своей голове. Меня еще в детстве предупреждали, будь аккуратнее. А мой племянник — это просто торнадо, дает импульс и стимул.