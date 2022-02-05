Наиль Якупов: «НХЛ для себя не закрыл, от “Ак Барса” никогда не отказывался»

Форвард омского «Авангарда», воспитанник нижнекамского хоккея Наиль Якупов, вернувшись на родину после шести лет в НХЛ, добился первого серьезного успеха, став обладателем Кубка Гагарина-2021. В интервью спортивной редакции ИА «Татар-информ» он назвал «Авангард» своей командой и объяснил, почему оказался не нужен «Ак Барсу».

Наиль Якупов: «Это моя команда в любом смысле. Уже большой промежуток времени меня связывает с «Авангардом» Фото: официальный клуб ХК «Авангард»

«Может быть, нужно было оставаться в НХЛ, все-таки первый номер драфта»

– Боб Хартли стал лучшим тренером в вашей биографии наряду с Ральфом Крюгером в «Эдмонтоне»?

– С Рафом не так много удалось поработать, всего несколько месяцев. А Хартли на 100% в моем тренерском топе, несмотря на свою дотошность и щепетильность. Многим он нравится, кому-то не нравится, но просто так Кубок Гагарина не выигрывают. У меня с ним, слава богу, все складывается хорошо. Я умею выполнять задачи, которые ставит передо мной тренер. С уважением отношусь к этому человеку.

– Главу НХЛ для себя закрыли? Три клуба – «Эдмонтон Ойлерс», «Сэнт-Луис Блюз», «Колорадо Эвеланш» – 6 сезонов, 136 очков (62 + 74).

– НХЛ для себя пока не закрыл, но и не думаю. Глупо было бы сейчас об этом думать, когда я в «Авангарде». У меня контракт, все хорошо, скоро плей-офф. Не приходится думать об НХЛ. Поживем — увидим.

«Нельзя сказать, что у меня там [в НХЛ] совсем не сложилось. Много факторов, перемен там случилось» На фото: Наиль Якупов в составе «Эдмонтон Ойлерз», ru.wikipedia.org, по лицензии CC BY-SA 2.0

– Есть понимание, почему у вас, первого номера драфта, в НХЛ сложилось так, а не иначе?

– Не заморачиваюсь на эту тему. У меня было и хороших моментов достаточно. Нельзя сказать, что у меня там совсем не сложилось. Много факторов, перемен там случилось. Нет какого-то одного фактора. Вот если бы можно было отмотать время назад и что-то поменять, то постарался бы. Возможно, в силу моей молодости я не был до конца простым, иногда можно было сделать по-другому. Да сейчас легко рассуждать, было 18, сейчас 28 лет. Старался, делал все возможное. Может быть, нужно было оставаться в НХЛ, все-таки первый номер драфта. Привык решать за себя сам. Все равно получил хороший опыт в хороших командах, поиграл с приличными хоккеистами. Учился, общался, знакомился. Повторюсь, получил отличный опыт, уже здесь, дома, его использую. Я не только в хоккей там играл, но и жил, целых 8 лет — это тоже опыт. Это успех для меня. Язык выучил, да много чего узнал.

«Хотел я играть в “Ак Барсе” или нет, не было у меня шансов»

– Получается, «Авангард» стал твоей командой?

– Да, это моя команда в любом смысле. Уже большой промежуток времени меня связывает с «Авангардом». Да, бывают разные ситуации, но частую смену команд я не считаю нормальной.

«Во время плей-офф с “Ак Барсом”, несмотря на мою болезнь, «Авангард» сделал мне предложение, и я его принял» Фото: официальный клуб ХК «Авангард»

– Ваш отец говорил, что вы хотели играть в «Ак Барсе», это правда?

– Мне нравится Казань, я люблю этот город, сестра моя там живет. Есть там близкие мне люди. Поэтому я всегда с удовольствием приезжаю в Казань. Хотел я играть в «Ак Барсе» или нет, не было у меня шансов. Сначала играл в НХЛ, здесь права на меня были у СКА, теперь я в «Авангарде». «Авангард» выходил на нас, когда меня обменяли в «Амур», но по непонятным причинам меня просто-напросто не хотели менять и запрещали это делать «Амуру». Но через некоторое время мне повезло, и я оказался в «Авангарде».

Да, были у меня абсолютные непонятки, от этого хотелось каких-то перемен, не играл какое-то время. Говорили, что я не согласился на понижение зарплаты. Но когда диалог дошел до контракта, в «Ак Барсе» мне сказали, что у них нет на меня денег — взяли других игроков. А потом было сказано, что это я отказался. Общение наше было летом 2020-го. Отец как мой представитель общался с «Ак Барсом», как и с «Авангардом». Потом были слухи, что я отказался ехать в Казань.

«Никогда и нигде и я не говорил плохого про казанский клуб. Любой бы согласился играть дома. А сейчас “Ак Барс” и “Авангард” – это соперники» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс»

И было четкое предложение от «Авангарда». Во время плей-офф с «Ак Барсом», несмотря на мою болезнь, «Авангард» сделал мне предложение, и я его принял. Предложение «Авангард» не делал мне летом, так как у меня ведь уже был контракт. А сделал это в плей-офф, когда он, собственно, подходил к концу. Я отнесся к нему с пониманием, уважением и профессионализмом. «Авангард» мне очень помог, в том числе с лечением от ковида в Германии. Окажись я в другой команде, могло быть все иначе. Так что рад, что оказался в нужное время в нужном месте – в «Авангарде». Теперь меня там все устраивает. Не было такого, что я отказался от перехода в «Ак Барс». Никогда и нигде и я не говорил плохого про казанский клуб. Любой бы согласился играть дома. А сейчас «Ак Барс» и «Авангард» – это соперники.

О серии «Ак Барс» – «Авангард»: «Слезы и радость были. Не так, как в финале с ЦСКА»

– Прошлогодний полуфинал Кубка Гагарина «Ак Барс» – «Авангард», когда побеждали только гости, это стечение обстоятельств или торжество выездной модели? Вы наблюдали за серией с трибун, проще было понять.

– Я не знаю, как это объяснить. Но серия была очень интересной, вот только смотреть ее было очень тяжело. Особенно пятую и седьмую встречи, которые прошли в Казани. Я не мог сидеть на трибуне, уходил в раздевалку. Никогда не было таких ярких эмоций. Это было круто. Седьмой матч, счет 3-3 в серии, овертайм. Все по максимуму. Тяжело было. Но потом был такой кайф, удовлетворение, пускай сам не играл. И слезы, и радость были. Не так, как в финале с ЦСКА.



– Хартли любит повторять: команда не играет, а работает. Ваша команда разделяет мнение своего тренера?

– Команда работает, конечно, нам иногда хочется играть, возможно, кому-то это не нравится. Можно и совмещать. Но через работу и труд мы добиваемся успеха. Но если ты будешь раз за разом не выполнять тренерскую установку, то... Работа и старание облегчают работу, лучше понимаешь, что и как нужно делать.

– Ваш отец успешный хоккейный руководитель, в данный момент он работает генеральным менеджером альметьевского «Нефтяника». Его советы по работе тебе помогают?

– Да, но их не так много. Я давно не пацан. Но его советы жизненные, он не говорит, что ты должен делать то-то и то-то. Ему своего хоккея хватает. Да, по мелочи чисто индивидуально он мне советует, да и времени у него раньше было больше свободного.

«Его [отца] советы жизненные, он не говорит, что ты должен делать то-то и то-то. Ему своего хоккея хватает» Фото: официальный клуб ХК «Нефтяник»

– Прописаны вы в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Казани, Нижнекамске?

– На родине, в Нижнекамске. Но очень редко туда приезжаю. В прошлом году только раз там был. Теперь сами родители могут ко мне приехать.

– Помимо татарской кухни чего вам не хватало в Канаде и США?

– Просто домашней пищи. Когда я жил один, не готовил, ел везде в ресторанах, затаривался в магазинах. Нормально все было. Я всеядный, но что готовили мама или сестра, это было в кайф — домашний пирог, индейка, суп.

– Еще пресс-служба «Эдмонтон Ойлерс» писала, что вы «хорошо играете в футбол». Правда?

–! Правда, могу сказать, что люблю футбол и хорошо играю. Но в последнее время не играю, потому что большой риск получить травму. Физическое состояние же у меня отличное. А так смотрю хороший футбол. Футбол и хоккей всегда были рядом.

«После коронавируса было тяжело переносить нагрузки»

– Рад за земляка и одноклубника, защитника Дамира Шарипзянова, он на Олимпиаде в Пекине будет играть в сборной России?

– Конечно, очень рад за него. Дай бог, чтобы у него все получилось. И здоровья, без ковида. Вот это может помешать.

«Очень рад за него. Дай бог, чтобы у него все получилось. И здоровья, без ковида» (на фото с Дамиром Шарипзяновым) Фото: официальный сайт ХК «Нефтехимик»

– Памятуя свой опыт болезни ковидом, что ты можешь сказать противникам вакцинации?

– О, не хочу влезать в это. Скажу, что есть такая болезнь. Много знакомых, включая близких, переболели. Я с 20 января прошлого года до нынешнего сезона не играл в хоккей. Пошли слухи, что я не прохожу в состав, что поругался с клубным руководством. Мне не было плохо во времени болезни, я ничего не ощущал! Но при обследовании обнаружили, что физические нагрузки мне запрещены. А так чувствовал себя как обычно. У всех эта болезнь по-разному проявляется, бывает, не ощущаешь воздействие на свое тело, нет температуры, но в итоге все равно достанет. И у меня было сначала бессимптомно, потом стало тяжело переносить нагрузки. Шутить на эту тему точно не стоит.