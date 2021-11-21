Наиль Умяров: штатный татарин «Спартака» и капитан молодежной сборной

На днях в рамках квалификации Евро-2023 футбольная сборная России-U21 победила сборную Испании со счетом 1:0. Капитаном нашей «молодежки» является 21-летний опорный полузащитник Наиль Умяров. Подробнее о нем – в материале проекта «Миллиард.Татар».

«Из двух клубов выбираю меньшее»

Наиль Умяров занимается футболом с самого детства – уже в 5 лет он играл в детской команде «Сызрань-2003». После этого была Академия футбола им. Коноплева (Тольятти), а затем будущий профессиональный футболист перебрался в московскую академию «Чертаново». Перед этим Наилю уже поступило предложение из столичного «Спартака». Но условия проживания показались неподходящими, поэтому он с родителями решил, что будет выступать за «Чертаново». Но красно-белую футболку, полученную на просмотре, Умяров сохранил.

Сам спортсмен так рассказывает о своем детском распорядке дня: «Приходил, завтракал, играл, обедал. Все ложились спать, а я уезжал на тренировки. Отец отпрашивался на обеденный перерыв и отвозил меня туда. В день у нас было по два-три занятия». Но, несмотря на изнуряющие тренировки, а стоит отметить, что Наиль тренировался не со сверстниками, а с ребятами на 2-3 года старше его, он показывал феноменальные результаты. Его тренер говорил маленькому Наилю: «Не думай, что если ты младше, то, значит, слабее. Ты на голову сильнее их всех».



Упорно занимаясь с мячом, Умяров, однако, никогда не забывал об учебе. Да так не забывал, что окончил школу с золотой медалью. Совмещать учебу и спорт было сложно, но, по словам спортсмена, учителя позволяли ему выполнять задания дистанционно. Делать это он мог даже находясь на базе и коротая время между тренировками и играми. Но поблажек учителя ему не делали, так что золотая медаль заслуженная. Любимыми школьными предметами Наиля были в основном гуманитарные: русский язык, литература, история. Также он был хорош в математике.

За «Спартак» Умяров болеет столько, сколько себя помнит. Хотя уже не помнит, почему. Причем в пору его детства команда «мясных» переживала не самый лучший период своей истории. Может быть, дело в том, что красно-белые традиционно одна из самых «татар-френдли» команд в российском футболе? Основатель «Спартака» Николай Старостин считал, что в «Спартаке» непременно должен быть хотя бы один татарин. И Галимзян Хусаинов, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Руслан Нигматуллин и многие другие отплатили «Спартаку» верностью и хорошей игрой.

В общем, в январе 2019 года наш молодой герой перешел в клуб, за который болел с детства. И уже в марте вышел в основном составе в матче против «Зенита».

Первые шаги в большом спорте

За это время он стал игроком основы москвичей на ключевой позиции опорного полузащитника — позиции, где помимо работоспособности и самоотверженности ценится и опыт. А Наилю сейчас, напомним, всего 21.

Выступления футболиста сразу заметил тренер национальной «молодежки» Михаил Галактионов, пригласивший его на сборы. 15 ноября 2019 года Умяров забил свой первый мяч за молодежную сборную в матче отборочного турнира чемпионата Европы против сборной Латвии. В том же году он был признан лучшим дебютантом Российской премьер-лиги.

В последнем матче с топовой сборной Испании россияне сумели одержать заслуженную победу (1:0). Игра показала очевидный прогресс наших ребят, и, конечно, важную роль в этой победе сыграл Умяров, активно участвовавший в прессинге и раздававший передачи.

Совсем недавно, 7 ноября, он забил и свой первый долгожданный гол в официальных матчах в составе «Спартака». Случилось это в игре с московским «Локомотивом».

Всего в красно-белой форме Наиль отыграл уже более 60 матчей.

Татарин и татарка

Несмотря на то что футболист родился в Сызрани и давно живет в Москве, он все еще помнит татарский язык. Пусть и не очень хорошо, но все же корни дают о себе знать. Также он исповедует ислам, хотя и не совершает ежедневный намаз. Но традиции, привитые ему двумя бабушками, чтит. Свинину не ест, из татарской кулинарии предпочитает эчпочмаки и перемячи.

Несмотря на юный возраст, Наиль уже семейный человек. 18 мая этого года он женился на известной блогерше Алине Сабировой.

История их знакомства довольно тривиальная для наших дней – Наиль нашел Алину в Инстаграме и написал ей банальное «Привет!». Алина перекинулась с ним парой дежурных фраз и, узнав, что собеседник на три года младше, решила прекратить общение.

Но опорный полузащитник и не думал сдаваться! Он поступил как джентльмен – отправил девушке букет с запиской «Доброе утро! Уверен, ты начала этот день с улыбки. А она у тебя прекрасная! Улыбайся чаще». После этого сердце Алины дрогнуло.

Совет да любовь татарской паре! А Наилю пожелаем новых побед и вызова в первую сборную России.

Автор: Ильгизар Вахитов, milliard.tatar