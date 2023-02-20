Наиль Магдеев о телефонных вымогателях: «Они даже мне в приемную не стесняются звонить»

Наиль Магдеев: «Бдительность меньшей части граждан привела к тому, что у них увели 9,4 млн рублей. Эта “публика” не стесняется звонить, обманывать»

Фото: nabchelny.ru

«Как можно взять на себя кредит и неизвестно кому перечислить деньги?»

В Набережных Челнах с каждым годом увеличивается число жертв социального мошенничества, несмотря на информирование населения по этой теме. Только за прошлую неделю аферисты украли 9,4 млн рублей, сообщил Наиль Магдеев.

«Утром начальник УВД докладывал — более 20 млн рублей могло уйти, но благодаря бдительности большей части граждан, этого не произошло. Бдительность меньшей части граждан привела к тому, что у них увели 9,4 млн рублей. Эта “публика” не стесняется звонить, обманывать», — отметил Магдеев.

По словам мэра, ему тоже названивали мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или Министерства обороны РФ. Градоначальник еще раз напомнил, что только по телефонному звонку нельзя оформлять документы, сообщать персональные данные.

«Вроде в просвещенный век живем, все знаем. Но, видимо, в одно ухо влетело, из другого вылетело. И каждый, наверное, думает: эта история не про меня, да? Они даже мне в приемную не стесняются звонить, представляются сотрудниками правоохранительных органов, называют “высокие воинские звания“. Я уже понимаю, кто это. Думают, наверное, что на это дело кто-то поведется», — рассказал о своем опыте общения с аферистами Магдеев.

Градоначальник призвал представителей СМИ и правоохранительных органов чаще поднимать эту острую тему.

«Информацией все уши нужно прожужжать — о том, как работают мошенники, о том, что люди теряют деньги и вынуждены оформлять кредиты. К сожалению, число случаев социального мошенничества из года в год растет, хотя мы постоянно говорим: не надо этого делать. Как можно взять кредит и неизвестно кому перечислить деньги? Это в каком состоянии нужно быть? Людей жалко. Эта тема очень волнует всех: и правоохранительные органы, и нас», — рассказал Магдеев.

Мударис Минегалиев: «Мошенники специально оказывают психологическое воздействие на человека таким образом, чтобы он раскрыл персональные или финансовые данные» Фото: nabchelny.ru

«Злоумышленники пытаются отключить у человека логическое мышление»

Начальник Управления по обеспечению охраны общественного порядка Мударис Минегалиев в своем выступлении отметил, что для хищения денег злоумышленники используют все более изощренные сценарии. В результате горожане теряют деньги, которые в некоторых случаях копили годами.

«Мошенники специально оказывают психологическое воздействие на человека таким образом, чтобы он раскрыл персональные или финансовые данные, перевел им деньги или даже взял кредит для последующей передачи средств в чужие руки. Они могут неоднократно звонить жертве, в том числе используя технологию подмены телефонных номеров, направлять электронные письма и сообщения со ссылкой на поддельные (фишинговые) сайты», — отметил спикер.

Минегалиев предупредил, что злоумышленники пытаются вывести человека из спокойного состояния и отключить у него логическое мышление.

Предоставлено пресс-службой Набережных Челнов

«Не сообщайте никому паспортные данные и финансовые сведения: данные карты, трехзначный код с обратной стороны карты или СМС-код. Сотрудники банков и государственных структур никогда не запрашивают такую информацию. Не публикуйте свою карту в соцсетях, на форумах и каких-либо сайтах в Интернете, а также не храните данные карт и PIN-коды на компьютере или в смартфоне», — предупредил он.

Спикер также посоветовал положить трубку, если с неизвестного номера звонит якобы сотрудник банка, представитель правоохранительных органов или государственной организации с сообщением о попытке оформления кредита или подозрительной операции, предложением перевести средства на специальный счет Центробанка и тому подобное.

«Положите трубку и позвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты, или в контакт-центр ведомства, сотрудником которого представлялся звонящий. Ваша доверчивость и открытость может привести к большим потерям», — предостерег Минегалиев.

Он также сообщил, что полицейские провели профилактические беседы на эту тему с 25 тыс. гражданами, распространили буклеты и листовки на тему «Как не стать жертвой мошенников». Несмотря на проводимую работу, число жертв социального мошенничества меньше не становится, констатировал спикер.

Предоставлено пресс-службой Набережных Челнов

«Массовые мероприятия и корпоративы на 23 февраля отменять не будут»

Главный санитарный врач города Ильгизар Бариев доложил на совещании, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в Набережных Челнах будут усилены меры профилактики при праздновании Дня защитника Отечества.

«Коронавирус не ушел. Заболеваемость продолжает регистрироваться. По постановлению главного санитарного врача регламентировано при проведении массовых мероприятий усилить профилактические и дезинфекционные меры», — отметил докладчик.

За прошедшую неделю было зарегистрировано 4,1 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 19 случаев гриппа. Показатель заболеваемости среди детей составляет 52%. Лабораторно подтвержденных случаев ковида на 22 больше, чем за прошедшую неделю. Это выше среднереспубликанских значений на 2,8%.

Ильгизар Бариев доложил на совещании, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в Набережных Челнах будут усилены меры профилактики при праздновании Дня защитника Отечества Фото: nabchelny.ru

Массовые мероприятия и корпоративы на 23 февраля отменять в Автограде не будут, подытожил выступления главного санитарного врача Наиль Магдеев.

«Будут мероприятия, связанные с празднованием Дня защитника Отечества. В трудовых коллективах будут поздравлять тех, кто служил, ветеранов. Все, что предписано в части санитарных требований, необходимо выполнять. Прошу учесть это при подготовке и проведении массовых мероприятий. Отменять мероприятия никто не будет. Тем более в такое непростое для страны время, которое касается защитников Отечества. Мы обязательно найдем формы, чтобы их поздравить. Еще раз хочу попросить, особенно учреждения культуры, обратить внимание на те рекомендации и решения, которые сегодня озвучены», — заключил мэр.

«Каждый владелец квартиры должен знать, что начинается капремонт его дома, будут определенные неудобства»

Под конец заседания первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев сообщил, что в Набережных Челнах стартовали работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. По его словам, в этом году отремонтируют 107 домов. Планируется выполнить 207 видов работ, заменить 26 лифтов.

Мэр Наиль Магдеев поручил провести работу со старшими по домам и подъездам, чтобы у специалистов был доступ в квартиры при необходимости.

Илья Зуев сообщил, что в Набережных Челнах стартовали работы по капитальному ремонту многоквартирных домов Фото: nabchelny.ru

«Бывает, что квартира надолго закрыта, хозяева уехали, доступа нет. Этим нужно заниматься не летом, а сегодня. Старшим по домам нужно четко знать, где находится собственник, попросить его в определенное время обеспечить доступ в квартиру, чтобы ремонтник смог пройти к стоякам водоснабжения. А каждый владелец квартиры должен знать, что начинается капремонт его дома, будут определенные неудобства», — поручил Магдеев.

Запланирована большая работа и по республиканской программе «Наш двор».

«Все необходимое уже должно изготавливаться в цехах, чтобы после капремонта малые архитектурные формы были готовы. Всем главам сказал: жители должны знать, какие работы ведутся по программе “Наш двор”, где будет парковка, где детская площадка. Сейчас самое время провести встречи с населением, если это нужно», — отметил градоначальник.