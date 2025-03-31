news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 31 марта 2025 09:39

Наиль Минвалеев назначен советником мэра Казани

Читайте нас в
Телеграм

Начальник Управления административно-технической инспекции Исполкома Казани Наиль Минвалеев перешел на должность советника мэра Казани Ильсура Метшина. О новом назначении градоначальник сообщил сегодня на традиционном деловом понедельнике.

«Есть такая необходимость в нашей работе. Наиль Юнусович – наш давний соратник. Мы с ним работаем весь отчетный период, после тысячелетия города. У него большой опыт: почти 20 лет в администрации Кировского района, должность первого заместителя в Кировском и Московском районе, а начинал он мастером в Водоканале», – отметил Метшин.

Мэр подчеркнул, что в этом году Минвалеев первым в Татарстане получил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».

«Это звание учредил президент страны только в прошлом году, и для нас большая гордость, что наш коллега удостоен такой награды», – добавил Ильсур Метшин.

Новым руководителем Управления административно-технической инспекции с пятницы стал Артур Мухаметшин, ранее занимавший пост заместителя главы администрации Ново-Савинского района.

«Это пример роста молодых специалистов. Он пришел после университета, начинал с должности специалиста в управлении, затем 4 года возглавлял управление по организации деятельности административных комиссий. А главная закалка – работа в районной администрации, где он отвечал за благоустройство», – пояснил мэр.

Метшин отметил, что районный опыт особенно ценен, так как это «передовая» работы с жителями, где приходится решать самые разные задачи.

«Пожелаем нашим коллегам успехов на новых должностях», – заключил градоначальник.

#мэр казани #Деловой понедельник
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Пенсионный возраст: когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

Пенсионный возраст: когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

31 марта 2025
«Впервые в России»: Рустам Минниханов открыл пять центров для занятий настольным теннисом

«Впервые в России»: Рустам Минниханов открыл пять центров для занятий настольным теннисом

30 марта 2025