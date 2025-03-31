Наиль Минвалеев назначен советником мэра Казани

Начальник Управления административно-технической инспекции Исполкома Казани Наиль Минвалеев перешел на должность советника мэра Казани Ильсура Метшина. О новом назначении градоначальник сообщил сегодня на традиционном деловом понедельнике.

«Есть такая необходимость в нашей работе. Наиль Юнусович – наш давний соратник. Мы с ним работаем весь отчетный период, после тысячелетия города. У него большой опыт: почти 20 лет в администрации Кировского района, должность первого заместителя в Кировском и Московском районе, а начинал он мастером в Водоканале», – отметил Метшин.

Мэр подчеркнул, что в этом году Минвалеев первым в Татарстане получил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».

«Это звание учредил президент страны только в прошлом году, и для нас большая гордость, что наш коллега удостоен такой награды», – добавил Ильсур Метшин.

Новым руководителем Управления административно-технической инспекции с пятницы стал Артур Мухаметшин, ранее занимавший пост заместителя главы администрации Ново-Савинского района.

«Это пример роста молодых специалистов. Он пришел после университета, начинал с должности специалиста в управлении, затем 4 года возглавлял управление по организации деятельности административных комиссий. А главная закалка – работа в районной администрации, где он отвечал за благоустройство», – пояснил мэр.

Метшин отметил, что районный опыт особенно ценен, так как это «передовая» работы с жителями, где приходится решать самые разные задачи.

«Пожелаем нашим коллегам успехов на новых должностях», – заключил градоначальник.