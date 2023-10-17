Наиль Магдеев: «Я стал крестным отцом 37 малышей военнослужащих»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» сообщил, что не раз получал просьбы, стать крестным отцом ребенка военнослужащего.

«Жены наших воинов рожают, жизнь идет своим чередом, я мимо такого события пройти не могу. Я – крестный отец 37 малышей из семей военнослужащих. Каждая мама получает от меня поздравление и 100 тысяч рублей в родильном доме», – рассказал градоначальник.

По его словам, это говорит о том, что Челны своих не бросают, помогают местным жителям и продолжат оказывать им помощь.

Наиль Магдеев также упомянул о волонтерах из Челнов, которые ежедневно кормят горячим питанием жителей Лисичанска. По его словам, инициативу проявили сами жители Челнов. Они отправились в Лисичанск еще в самом начале СВО и до сих пор готовят там до пяти тысяч порций еды.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.