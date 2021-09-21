Наиль Магдеев: «Верим, что Альфия Когогина оправдает высокое доверие избирателей»

Набережные Челны в три выборных дня продемонстрировали высокую явку избирателей. По итогам голосования победу среди кандидатов-одномандатников одержала Альфия Когогина, за нее проголосовало 62,58% избирателей, или 196 295 челнинцев. Об этом на аппаратном совещании в администрации заявил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Это огромное доверие к кандидату в депутаты. Мы надеемся и верим, что Альфия Гумаровна оправдает это высокое доверие своей работой <...> Те проекты, которые определены сегодня в качестве приоритетов для города, с учетом федерального финансирования будут реализованы. В частности, речь идет о строительстве нового корпуса пятой горбольницы», — отметил градоначальник.

Наиль Магдеев напомнил, что на прошедшей неделе состоялось важное политическое событие в жизни нашей страны. В течение трех дней на территории всей страны проходили выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и довыборы в Госсовет РТ. Челнинцы активно участвовали в голосовании.

«Набережные Челны традиционно политически активный город, показал активную явку избирателей. По данным избирательных комиссий, в Набережных Челнах проголосовало 313 673 человека, что составляет 79,2%. Это высокий показатель и по городам нашей республики, и среди крупных промышленных центров Российской Федерации. Это подтверждает высокую политическую активность жителей нашего города», — подчеркнул мэр.