Наиль Магдеев: В Челнах сохранится положительная динамика по строительству жилья

В Набережных Челнах сохранится положительная динамика по возведению жилья, сообщил в ходе сессии городского Совета мэр Наиль Магдеев.

По словам спикера, в прошлом году, несмотря на общую сложную экономическую ситуацию, в Челнах построено 36 многоквартирных жилых домов. По программе «Социальная ипотека» возведены два объекта, что позволило значительно сократить очередность. План на прошлый год по вводу жилья, а это 322,6 тыс. кв. метров жилья, полностью выполнен.

В этом году планируется ввести 330 тыс. кв. метров жилья. «При этом в объемах мы не упадем, а вырастем. Это тоже 36 многоквартирных домов, в том числе четыре дома по социальной ипотеке. С этой целью, я имею в виду в цели выполнения такого напряженного плана в 330 тыс. кв. метров жилья, необходимо продолжать и комплексную застройку новых территорий, в том числе микрорайон „Притяжение“ на территории Орловского поля», — отметил спикер.

«Планируемый ввод жилья составляет порядка 700 тыс. кв. метров, — заметил глава города. — В настоящее время на данной территории построено четыре жилых дома, в стадии строительства находятся еще 4 дома. Введен в эксплуатацию детский сад, в планах строительство двух школ и пяти детских садов».

Градоначальник подчеркнул, что для успешной реализации этих планов необходимо уделять внимание инженерной, дорожной и социальной инфраструктуре. Также Магдеев отметил, что в условиях такого темпа застройки необходимо продолжение строительства Московского проспекта. Это позволит создать комфортные и безопасные условия проживания для жителей данной территории.