Наиль Магдеев: В Челнах на МСП трудятся 90 тыс. человек, это как три КАМАЗа

В Набережных Челнах на малых и средних предприятиях работают около 90 тыс. человек. Это в три раза больше, чем на градообразующем заводе — КАМАЗе. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал мэр Автограда Наиль Магдеев.

«На сегодняшний день в Набережных Челнах работают 25 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. С учетом нанятых работников в этой сфере трудятся 90 тыс. человек. Это, по сути, три КАМАЗа, где работает 30 тыс. Это говорит о том, что малый бизнес в плане экономики и рабочих мест является крупной силой», — подчеркнул глава города.

Магдеев добавил, что налоговые отчисления от субъектов МСП в городской бюджет за 2022 год выросли на 20%, до 11 млрд рублей.

«Это ответ на вопрос, живет сегодня малый бизнес или нет», — заключил мэр.