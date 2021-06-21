Наиль Магдеев: В Челнах есть предприятия с 80% привитых работников

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на деловом понедельнике призвал брать пример с руководителей предприятий и учреждений, у которых 70–80% коллектива вакцинировались от новой коронавирусной инфекции.

В Автограде с начала прививочной кампании первый компонент получили 55 763 человека, второй – 43 175.

В Челнах для вакцинации созданы все условия: поликлиники принимают желающих в будние дни и субботу, действует прививочный пункт в торговом центре «Омега», выездные медицинские бригады работают по заявкам предприятий города, сообщил начальник Управления здравоохранения Александр Николаев.

Мэр Наиль Магдеев отметил, что большую роль в темпах вакцинации населения играет активная позиция руководителей учреждений и предприятий. «У нас есть структуры с 70-80% вакцинированных работников. Вот на кого надо равняться. Руководители этих структур понимают: мы не можем обходиться без коммуникаций, это часть работы, в некоторых учреждениях поток людей, как в хорошем магазине. В такой обстановке, с учетом обострения ситуации, вакцинация — единственный выход, поэтому не надо ничего откладывать на потом, не надо играть в рулетку со смертью, нужно просто идти и ставить прививку», — сказал глава города.