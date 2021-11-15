Наиль Магдеев: Ситуация с Covid-19 в Набережных Челнах лучше не становится

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Набережных Челнах не улучшается. На аппаратном совещании в Набережных Челнах мэр Наиль Магдеев призвал «не привыкать» к высоким цифрам по коронавирусной инфекции.

«Это не рядовые сообщения. Воспринимайте это как личную, собственную боль. За каждой цифрой, которую мы слышим, стоят конкретные трагедии, жизни и здоровье людей. Страдают люди, страдают семьи. На войне привыкать нельзя. Не привыкайте к этим цифрам. Мы теряем людей, молодых, здоровых, крепких», — отметил Наиль Магдеев.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Набережных Челнах Ильгизар Бариев сообщил, что в Набережных Челнах зарегистрировано 4818 случаев официально подтвержденной коронавирусной инфекции. Показатель составляет 916,9 на 100 тыс. населения, это выше среднереспубликанского значения на 0,9%. Под медицинским наблюдением находится 241 человек, снято 10346 человек.