Наиль Магдеев поздравил семьи участников спецоперации с рождением сыновей

В семьях военнослужащих из Набережных Челнов, проходящих службу в зоне специальной военной операции, родились два мальчика. Кадрами с выписки в своем Telegram-канале поделился глава города Наиль Магдеев.

«Поздравил семьи Ахметшиных и Опуриных с рождением Тамерлана и Александра», — сообщил мэр Автограда.

По сложившейся в последнее время традиции Магдеев вручил подарки и 100 тыс. рублей каждой семье.

«Желаю, чтобы дети росли крепкими и здоровыми на радость родным и близким», — пожелал мэр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Набережные Челны отправили 20 тонн гуманитарной помощи для Лисичанска.