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Наиль Магдеев поздравил семьи участников спецоперации с рождением сыновей
В семьях военнослужащих из Набережных Челнов, проходящих службу в зоне специальной военной операции, родились два мальчика. Кадрами с выписки в своем Telegram-канале поделился глава города Наиль Магдеев.
«Поздравил семьи Ахметшиных и Опуриных с рождением Тамерлана и Александра», — сообщил мэр Автограда.
По сложившейся в последнее время традиции Магдеев вручил подарки и 100 тыс. рублей каждой семье.
«Желаю, чтобы дети росли крепкими и здоровыми на радость родным и близким», — пожелал мэр.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Набережные Челны отправили 20 тонн гуманитарной помощи для Лисичанска.
Фото: https://t.me/nail_magdeev.
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