Наиль Магдеев поздравил многодетную семью с наступающим праздником

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил многодетную семью Мухаметовых и поздравил ее с наступающими новогодними праздниками. Визит прошел в теплой, домашней атмосфере.

Глава города пообщался с отцом семейства Рафаэлем Мухаметовым и детьми, поинтересовался планами семьи на школьные каникулы.

С момента последней встречи заметно подросли дочери Эмилия и Диляра – каждая из них получила именно тот подарок, о котором мечтала. Подрос и младший сын Ранель. За чашкой чая Рафаэль Мухаметов рассказал о семейных планах на новогодние праздники и каникулы, поблагодарил мэра за визит и внимание.

Мама детей, Алена Мухаметова, умерла во время родов. Мэр подчеркнул, что такие встречи – не праздничная формальность, а реальная возможность узнать о потребностях семьи и при необходимости помочь в решении конкретных вопросов.

Муниципалитет продолжит оказывать поддержку многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.