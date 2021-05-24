Наиль Магдеев поручил разобраться с грузовиками-ларьками, с бортов которых продают овощи

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сегодня на утреннем совещании распорядился разобраться с грузовиками-ларьками, с которых идет несанкционированная торговля овощами и фруктами.

Как сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев, Роспотребнадзор отреагировал на жалобы граждан в соцсетях, которые начали поступать на стихийную торговлю овощами с грузовиков.

«В выходные наши специалисты проехались по проспектам Московский и Сююмбике. Что увидели? Стоят те же люди, с теми же машинами со спущенными колесами. Я бы попросил правоохранительный блок и другие службы подключиться к этой работе», — сказал главный санитарный врач города.

Глава Челнов Наиль Магдеев попросил главу местного Роспотребнадзора взять инициативу в свои руки.

«Главный вопрос — какой продукцией „лавочники“ торгуют. Есть ли соответствующие документы? Мы за уличную торговлю, но все должно быть цивилизованно. Поэтому просьба — в ближайшее время, подключив к работе полицию, другие надзорные структуры, собраться и разработать план действий. Никто эту работу за нас не выполнит», — заметил мэр Челнов.

