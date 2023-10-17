Наиль Магдеев: «Подписавшие контракт в Челнах получают дополнительно 200 тысяч рублей»

Тем, кто уходит служить по контракту от Набережных Челнов, дополнительно выплачивают от 200 тысяч рублей и выше. Об этом во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«В Набережных Челнах работают два пункта отбора на контрактную службу. В Комсомольском и Центральном районах. Пункты оснащены всем необходимым, в том числе профессиональными специалистами. Все оформление документов происходит быстро и оперативно. Кандидату далеко ходить не надо – все документы оформляются на месте. Мы обеспечиваем дполнительную финансовую поддержку от 200 тысяч рублей и выше тем, кто идет служить из Челнов. А семья тех мужчин, кто принял такое решение, помогаем и следим, чтобы у них все было хорошо», – рассказал Наиль Магдеев.

Мы сделали все, чтобы наши воины были морально, технически и материально обеспечены. Также в городе есть льготы для детей военнослужащих. Они бесплатно питаются в школах и посещают детские сады.

«Помимо этого, мы делаем все, чтобы облегчить жизнь наших воинов», – сказал Наиль Магдеев.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Наиль Магдеев рассказал, что он не раз получал просьбы, стать крестным отцом ребенка военнослужащего.

«Жены наших воинов рожают, жизнь идет своим чередом, я мимо такого события пройти не могу. Я – крестный отец 37 малышей из семей военнослужащих. Каждая мама получает от меня поздравление и 100 тысяч рублей в родильном доме. Это говорит о том, что Набережные Челны своих не бросают, мы помогаем и продолжим помогать», – сказал он.

Наиль Магдеев также упомянул о волонтерах из Набережных Челнов, которые продолжают кормить горячим питанием жителей Лисичанска ежедневно.

«Это была инициатива челнинцев. Волонтеры из нашего города выехали в Лисичанск еще в начале спецоперации и до сих пор готовят 5 тысяч порций еды. Кормить детей, стариков и обездоленных – дело богоугодное», – сказал он.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.