Наиль Магдеев передал военнослужащим более 40 тонн шефской помощи от Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев передал военнослужащим более 40 тонн шефской помощи от Автограда. О поездке он рассказал в своем телеграм-канале.

«Сегодня встретился с военнослужащими одного из татарстанских полков. Воины нашего города и Республики Татарстан достойно несут нелегкую службу в зоне спецоперации. Передал более 40 тонн шефской помощи от Набережных Челнов. Гордимся нашими бойцами, ждем живыми и здоровыми дома! Победа будет за нами!» — подписал он фотографии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на поддержку мобилизованных челнинцев с октября по декабрь прошлого года было направлено 128 млн рублей.

Помимо этого, из Набережных Челнов отправлено более 500 тонн гуманитарной помощи. В Лисичанске группа волонтеров под руководством Рустема Гатина организовала горячее питание для 5 тыс. жителей.

Напомним, 24 февраля исполнился ровно год с начала спецоперации, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным для защиты жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.