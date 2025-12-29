Наиль Магдеев передал челнинцам благодарность от группировки войск «Север»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев побывал с рабочей поездкой в зоне специальной военной операции и на аппаратном совещании передал челнинцам благодарность от имени военнослужащих ВДВ и командования группировки войск «Север» – за помощь и поддержку, которые оказывает Татарстан в целом и Набережные Челны в частности.

В ходе поездки делегация Татарстана передала одному из подразделений ВДВ группировки «Север» три автомобиля УАЗ и 13 КАМАЗов с грузом. В состав гуманитарной помощи вошли дроны и квадрокоптеры с комплектующими, ноутбуки, генераторы, материалы для строительства оборонительных сооружений, мебель, бытовая техника, продукты питания и другие необходимые вещи.

Делегация пообщалась с военнослужащими, в том числе с женщинами – медицинским персоналом. Наиль Магдеев поблагодарил бойцов за службу и передал привет от жителей полумиллионного города Набережные Челны.

Также ему удалось увидеть боевую технику, которая используется в зоне СВО. В основном она создана на базе автомобилей КАМАЗ – в том числе бронеавтомобили и техника типа «Тайфун-ВДВ», выпускаемая в Набережных Челнах. Коллектив предприятия продолжает выполнять государственный оборонный заказ и оказывать шефскую помощь, несмотря на непростую экономическую ситуацию в отрасли.

По словам Наиля Магдеева, за все время из Набережных Челнов и Татарстана в зону СВО, а также в подшефные города Лисичанск и Рубежное, направлено около 1500 тонн гуманитарной помощи.

Эта работа будет продолжена и в 2026 году. На прошлой неделе очередную партию помощи отправил и коллектив ПАО «КАМАЗ», депутат Госдумы Альфия Когогина лично участвовала в ее доставке в воинские части, где служат земляки.

В рамках поездки делегация также побывала в городе Курчатов и возложила цветы к памятнику Герою России Сергею Чебневу, уроженцу Татарстана, который погиб, выполняя боевую задачу при защите Курской области.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.