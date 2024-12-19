Наиль Магдеев об инвесторах: «На плохой почве урожай получить невозможно»

Набережные Челны стали первым городом в Татарстане, где был введен режим территории опережающего социально-экономического развития. На данный момент на него приходится около 75% выручки, получаемой во всех ТОСЭР республики. Об этом в рамках муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития РТ рассказал мэр Автограда Наиль Магдеев.

«На плохой почве урожай получить невозможно. Но мы не только запланированный урожай получили, но имеем определенный рост. Отмечу, что работа с ТОСЭР Набережных Челнов была презентована на Международном муниципальном форуме стран БРИКС как лучшая практика», — отметил глава города.

Магдеев также рассказал, что в 2024 году численность резидентов территории опережающего развития достигла 50. Создано 10,1 тыс. рабочих мест. Резиденты инвестировали 45,4 млрд рублей, 37,2 млрд рублей составляют капиталовложения.

Один из крупнейших резидентов — это китайская компания «Хайер» (Haier). Она инвестировала более 35 млрд рублей.