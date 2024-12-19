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Наиль Магдеев о зарплатах в Набережных Челнах: Я в этом вопросе на стороне людей
Средняя заработная плата в Набережных Челнах достигла 84 тысяч рублей. Об этом на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана заявил мэр города Наиль Магдеев.
«По городу платежеспособный спрос есть. Мы же говорим сегодня, что гонка зарплат идет, для муниципалитетов это хорошо. Рабовладельческий строй закончился давным-давно, поэтому люди должны получать достойные зарплаты. Я в этом вопросе на стороне людей, а не на стороне работодателей. Люди должны жить достойно», – сказал градоначальник.
Он также выразил надежду на то, что в течение полугода уровень зарплат с учетом дивидендов «подтянется» к 90 тыс. рублей.
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