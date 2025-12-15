Наиль Магдеев о новогодних мероприятиях: «Наша задача – хорошо поработать!»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании дал поручения по организации новогодних мероприятий в городе. Поводом стал доклад заместителя руководителя исполкома Винера Харисова о подготовке к праздничным событиям.

В преддверии Нового года в Челнах традиционно будут обеспечены подарками дети работников бюджетной сферы, дети-инвалиды из малообеспеченных семей, опекаемые дети, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители и призеры всероссийских и республиканских олимпиад, а также дети участников специальной военной операции. На эти цели из городского бюджета выделено 11 млн 597 тыс. рублей.

С сегодняшнего дня и по 23 декабря для 9 286 детей – отличников учебы, активистов общественных организаций, детей-инвалидов, ребят из малообеспеченных семей и семей военнослужащих – пройдут традиционные Елки мэра.

Жителей и гостей города приглашают и на общегородские праздничные мероприятия. Так, 19 декабря состоится открытие главной новогодней елки с программой «Белоснежный город чудес». 31 декабря пройдут общегородские праздничные мероприятия, а 7 января – рождественские гуляния у здания мэрии и у ДК «Энергетик».

Подводя итоги доклада, Наиль Магдеев подчеркнул, что для качественного проведения праздников всем городским службам предстоит серьезная подготовительная работа.

«Для того чтобы праздник и праздничные дни прошли на хорошем организационном уровне, всем нам, коллеги, нужно очень хорошо постараться и поработать. Достаточно много усилий нужно приложить, чтобы все мероприятия были реализованы в полном объеме», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что речь идет не только о культурной программе, но и об оформлении города, подготовке материально-технической базы для спортивных, развлекательных и культурно-массовых мероприятий. Особое внимание, по словам главы города, необходимо уделить работе общественных пространств, катков, подростковых клубов и хоккейных кортов.

Наиль Магдеев отметил, что погодные условия в этом году внесли свои коррективы – устойчивые минусовые температуры и снег пришли позже обычного, зато осадков выпало много.

«Снега привалило много – это хорошо. Значит, будет и Новый год, и другие праздники. Наша задача – работать и сделать так, чтобы полумиллионный город достойно отметил праздники, а все, что запланировано, прошло на высоком уровне», – подчеркнул мэр.

Он поручил управлениям культуры, спорта, образования и другим подразделениям обеспечить полную готовность городской инфраструктуры к новогодним и рождественским мероприятиям, отметив, что в праздничные дни для жителей город должен работать как единый, хорошо отлаженный механизм.