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Ру Тат
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18 мая 2021  18:04
Надежда Захарова

Наиль Магдеев: Никаких взносов для зачисления в гимназию «Адымнар» не потребуется

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Полилингвальная гимназия №59, находящаяся по проспекту Чулман, будет построена к 1 сентября. Зачисление детей в это образовательное учреждение будет проводиться только по уровню их знаний — на основании тестирования. Об этом рассказал мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Никакое социальное, никакое имущественное положение на прием не повлияет. Поэтому никакой оплаты для того, чтобы прийти в это учебное заведение, не будет. Как и во всех муниципальных и государственных образовательных учреждениях, <...> обучение бесплатное», — заявил мэр Челнов во время прямого эфира в Instagram.

Подробнее о приеме в гимназию в этот четверг расскажут специалисты Управления образования и директор школы, заключил он.

набережные челны полилингвальная школа
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