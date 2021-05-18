Наиль Магдеев: Никаких взносов для зачисления в гимназию «Адымнар» не потребуется

Полилингвальная гимназия №59, находящаяся по проспекту Чулман, будет построена к 1 сентября. Зачисление детей в это образовательное учреждение будет проводиться только по уровню их знаний — на основании тестирования. Об этом рассказал мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Никакое социальное, никакое имущественное положение на прием не повлияет. Поэтому никакой оплаты для того, чтобы прийти в это учебное заведение, не будет. Как и во всех муниципальных и государственных образовательных учреждениях, <...> обучение бесплатное», — заявил мэр Челнов во время прямого эфира в Instagram.

Подробнее о приеме в гимназию в этот четверг расскажут специалисты Управления образования и директор школы, заключил он.