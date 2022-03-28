Мэр Челнов: Инвестпрограммы в 2022 году будут выполнены в полном объеме

Инвестиционные программы в Набережных Челнах, запланированные на 2022 год, будут выполнены в полном объеме. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал глава города Наиль Магдеев.

«Ни одна из утвержденных программ не секвестируется, будь то вопросы дорожного строительства, строительство объектов социально-культурной сферы, капитальный ремонт», — отметил мэр.

Сейчас продолжается строительство самой крупной школы Набережных Челнов на 1500 ученических мест в 69-м комплексе. «И она, безусловно, будет введена к 1 сентября этого года. Никаких сомнений ни у кого быть не может. Задача поставлена и определена! И она должна быть выполнена, — убежден Магдеев. — Нет сомнений и в том, что в августе распахнет свои двери новое здание для русского драматического тетра „Мастеровые“. Ни у кого нет сомнений, что мы выполним все дорожно-строительные работы на сумму более 2 млрд рублей со строительством мостового перехода в Замелекесье».

Кроме того, Магдеев обратил внимание на реализацию программы «Наш двор» — в этом году будет благоустроены 119 дворов. «Это повышение качества жизни в нашем городе. Лучшие дороги, лучшие дворы! Возможность обучения детей в новой школе, возможность смотреть спектакли в новом драмтеатре. Одним словом, та инвестиционная программа, которая определена и для строителей, и для города, будет выполняться», — заключил мэр.