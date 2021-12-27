Наиль Магдеев: «Экономика Челнов постепенно выходит на докризисный уровень»

Экономика Набережных Челнов выходит на докризисный уровень, реализуются все поставленные планы. Основные показатели социально-экономического развития города в 2021 году на аппаратном совещании озвучил мэр Наиль Магдеев.

«Итоги социально-экономического развития города показывают, что ситуация в экономике постепенно выходит на докризисный уровень. Мы научились работать в новых условиях и реализуем все основные намеченные планы.

Это возможно благодаря поддержке руководства нашей страны, республики», — подчеркнул градоначальник.

По оценке 2021 года, валовой территориальный продукт (ВТП) планируется на уровне 276 млрд рублей. В структуре валового территориального продукта наибольшую долю занимает промышленность — 34%. Существенную долю в развитие экономики вносит градообразующее предприятие ПАО «КАМАЗ».

Увеличение показателей наблюдается и на других предприятиях. Существенный вклад в экономику города внесли «Агросила», Haier, «Тэмпо», «Челны хлеб», ОАО «Риат», «Челны Холод» и другие.

«Состояние экономики города характеризует объем привлеченных инвестиций, который по итогам года прогнозируется в сумме 54 млрд рублей. На каждый вложенный бюджетный рубль в экономику города поступает 5 рублей частных инвестиций. Предприятия продолжают реализацию инвестиционных проектов», — подытожил мэр.