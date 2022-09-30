Наиль Магдеев: Большой футбол уровня РПЛ в Татарстане начался не с «Рубина», а с «КАМАЗа»

Челнинский «КАМАЗ» стал главной сенсацией сезона в российском футболе. О задачах команды на этот сезон, планомерном развитии спорта в промышленном городе и любви жителей к команде рассказал мэр Набережных Челнов и по совместительству президент футбольного клуба «КАМАЗ» Наиль Магдеев в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

Наиль Магдеев: «Я увидел, что во всех непростых футбольных делах нужна твердая рука мэра и по совместительству президента клуба. Поэтому, засучив рукава, взялся за это дело сам» Фото: nabchelny.ru

Основным спонсором клуба является Президент Татарстана

Для Набережных Челнов и «КАМАЗа» новая история, когда мэр города столь активно участвует в жизни футбольного клуба. Мы видим вас в рекламах, вы лично приглашаете болельщиков, болеете сами. Видим, что темой футбола вы начали заниматься очень серьезно. Чем это вызвано и чего вы хотите достичь?

Во-первых, я увидел, что во всех непростых футбольных делах нужна твердая рука мэра и по совместительству президента клуба. Поэтому, засучив рукава, взялся за это дело сам и отнесся к нему очень серьезно, вникнув во все дела.

В этом сезоне мы собрали неплохую команду. Нас поддержал Президент Татарстана, основным спонсором у нас является Рустам Нургалиевич Минниханов. Через мое обращение к нему выделяется скромная сумма по меркам Первой лиги – 150 миллионов рублей. Также небольшие финансовые ресурсы выделяют ряд наших компаний. Команда играет.

Вообще, если оглянуться в историю, в Татарстане большой футбол уровня Премьер-лиги начинался именно в Набережных Челнах. Не в Казани, а именно в Набережных Челнах. Так что «КАМАЗ» еще до «Рубина» играл в высшей лиге страны. И только потом «Рубин» пришел, после «КАМАЗа». Но история имеет свойство развиваться по спирали, поэтому мы вернулись к тому, от чего ушли.

«Можете представить, какое количество на душу населения болеет за футбол в Челнах и сколько болеет за футбол в Казани? Возникает вопрос, там ли построили 45-тысячный стадион? Может, его нужно было построить в Набережных Челнах?» Фото: chelny-izvest.ru

«Там ли построили 45-тысячный стадион? Может, его стоило построить в Челнах?»

Что в ближайших планах клуба?

Мы ставим перед собой амбициозные задачи. Во-первых, необходимо закрепиться в Первой лиге, закрепиться по-серьезному. А там дальше жизнь покажет. Нашу идею поддерживает Рустам Минниханов, что для столь крупного промышленного города, как Набережные Челны, нужно иметь хорошую серьезную команду. Посмотрите на Европу: Манчестер, Ливерпуль, Штутгарт. Все это крупные промышленные города, где есть большая команда, а люди любят и ходят на футбол. Футбол – игра номер один в мире, поэтому в таком крупном промышленном центре жителям города должна иметься возможность прийти и выплеснуть свои эмоции, пообщаться, прийти с семьей и поболеть за свою команду. И сейчас эта традиция возрождается.

Стадион у нас практически всегда полный. Последняя игра с командой «Динамо» из Махачкалы собрала более шести тысяч зрителей. В то же время «Рубин», играя на 45-тысячной арене, собрал всего лишь более пяти тысяч зрителей. Напомню, у нас в городе проживает 530 тысяч жителей, в Казани – 1.2 млн жителей. Можете представить, какое количество на душу населения болеет за футбол в Челнах и сколько болеет за футбол в Казани? Не в обиду будет сказано, но цифры и статистика – вещь упрямая. Возникает вопрос, там ли построили 45-тысячный стадион? Может, его нужно было построить в Набережных Челнах?

«Наши футболисты уже стали кумирами для мальчишек, которые занимаются футболом. Это и есть простой и понятный рецепт, чем занять наших детей» Фото: nabchelny.ru

«Ставим задачу закрепиться в числе лидеров Первой лиги»

А существуют ли у «КАМАЗа» амбиции или устраивает то, что есть?

Поживем – увидим, все карты раскрывать нельзя. Наша задача сейчас – хорошо играть. Болельщики любят команду и по достоинству оценивают ее за красивую игру. Поэтому поставлена задача играть достойно, привлекать своей игрой зрителя.

Наши футболисты уже стали кумирами для мальчишек, которые занимаются футболом. Это и есть простой и понятный рецепт, чем занять наших детей. Что нужно сделать для того, чтобы отвлечь их от влияния улицы? Я думаю, это хороший проект и для взрослых, и для детей. Поэтому на каждую игру мы приходим, заинтересовываем зрителя, разыгрываем призы. Одним словом, на играх «КАМАЗа» создается хорошая, добрая атмосфера. Ну и, безусловно, с нашей командой мы ездим: были в Грозном, в Казани и ряде других городов. Неплохо играем, находимся в числе лидеров Первой лиги, в этом году ставим задачу в этом числе закрепиться.

«На играх «КАМАЗа» создается хорошая, добрая атмосфера. Ну и, безусловно, с нашей командой мы ездим: были в Грозном, в Казани и ряде других городов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На анонсе фото: nabchelny.ru