Наиль Маганов: «Хотим, чтобы было комфортно жить и работать в нефтяном регионе»

Нюх, как у робособаки

Как сообщает газета «Нефтяные вести», участие во встрече приняли вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, проректор Университета Иннополис Искандер Бариев и топ-менеджеры «Татнефти».

«С представителями «Татнефти» мы встречаемся не в первый раз, — поделился впечатлениями с газетой Роман Александрович. — Университет Иннополис работает с десятками компаний по всей стране, но «Татнефть» среди них выделяется максимальной открытостью и амбициозными проектами, которые направлены не только на получение прибыли здесь и сейчас, но и на перспективу и будущее».

Из татарстанского наукограда в нефтяную столицу привезли более десятка многообещающих проектов, которые могут быть претворены в жизнь сов­местными усилиями. К примеру, стороны договорились о том, что для компании будет сконструирована специальная робособака, которая сможет без участия человека в прямом и переносном смысле унюхать опасность на производственном объекте.

Двери лабораторий открыты

Наиль Маганов предложил дополнить проект. «Это хорошая идея даже не с точки зрения экономики, а, если так можно выразиться, эмоциональной стоимости, потому что это снижение рисков для персонала, — сказал он. — Но одной собаки будет маловато, нужен комплекс, в том числе, например, стационарный датчик и дрон. Думаю, мы сможем реализовать все это довольно быстро».

По словам гостей, Университет Иннополис заинтересован не только в поиске команды состоявшихся профессионалов, но и активизации проектной деятельности старшекурсников. В связи с этим Наилю Ульфатовичу было предложено прочитать лекцию в университете, на что генеральный директор дал согласие, отметив, что топ-менеджмент компании уже имеет опыт такой работы со студентами АГНИ в проекте «Профессионализм от первого лица».

Генеральный директор «Татнефти», к слову, сообщил, что новые лаборатории нефтяного института всегда открыты для Университета Иннополис.

Научные возможности строящегося кампуса позволят проводить передовые исследования в геомоделировании, геофизике, других дисциплинах, а учебное заведение наукограда поможет обрабатывать большие массивы получаемых данных.

Правило левой руки

Наиль Маганов отметил, что сейчас компания нацелена на стратегию минимальной достаточности для большинства производственных задач, с улыбкой вспомнив «правило левой руки» со времен своей студенческой юности.

«У нас в столовой было меню с названием блюд и ценами. После стипендии мы закрывали рукой правую часть и брали, что захотим, — поделился он. — А перед стипендией закрывали список уже левой рукой и ориентировались только на то, на что хватит денег. На «Татнефть» сейчас легла повышенная налоговая нагрузка, а потому у нас сейчас во всем, кроме социальных проектов, действует «правило левой руки».

Еще один проект уже находится в стадии активной разработки с участием двух сторон. Это комплекс IT‑решений, которые смогут интерпретировать данные гео­физики, геомеханики, при этом в алгоритм заложены особенности месторождений «Татнефти»: карбонатные коллекторы, специфическая трещиноватость пластов и др. В мире пока считанное число таких программных комплексов, цена которых идет на десятки миллионов рублей. Сейчас идет тестирование продукта на текущих работах, предварительные результаты пока вызывают определенный оптимизм.

Предвестник чего-то большего

Впрочем, Наиль Ульфатович в свойственной ему манере тут же нашел слова, чтобы еще больше мотивировать коллег на работу.

«Мы хотим получить готовое решение, а не просто заплатку, хоть и красивую, — отметил Маганов. — Платформа не может быть обособленной, она должна опираться на уже имеющийся продукт или быть предвестником чего- то большего. Например, я мечтаю, чтобы в Альметьевске жили полмиллиона человек. Но нужно сделать так, чтобы каждому из них было комфортно жить и работать. И не только в Альметьевске, но и на всем юго-востоке республики. Это пример задач верхнего уровня, законченных проектов, к подобному нужно стремиться».

«Нефтяные вести» отметили, что сотрудничество компании и Университета Иннополис будет продолжено. Так, на совещании стало известно, что в сентябре в наукограде пройдет «День «Татнефти».