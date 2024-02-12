Наиль Маганов о форуме молодых лидеров: «Татнефть» — правильное место для молодежи

«Пользуйтесь всеми возможностями сполна»

«Теперь будущее за вами, — приветствовал молодых нефтяников генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. – «“Татнефть” — это правильное место для молодежи. У нас хорошие перспективы для карьеры, реализации амбициозных целей, профессионального роста. У нас современная инфраструктура городов, чтобы вы жили счастливо, заводили семьи. Пользуйтесь всеми возможностями сполна».

Участники форума смогли задать интересующие их вопросы, касающиеся профессионального роста, карьерных возможностей, повседневной работы на предприятиях, а также напрямую выяснить все, что их беспокоит.

«Диалог на равных» с Наилем Магановым получился разносторонним и вдохновляющим молодежь на активный поиск себя и участие в деятельности «Татнефти». Молодые люди также узнали о текущей работе компании и перспективах развития нефтехолдинга. Эта встреча в очередной раз подчеркнула заинтересованность руководства компании в активных, инициативных и высокопрофессиональных кадрах. Наиль Маганов дал высокую оценку творческой активности молодых сотрудников компании и пожелал новых успехов и достижений.

«На данный момент у нас 325 успешно реализованных проектов»

Участники форума, представлявшие нефтяной край Татарстана, а также многие регионы страны, где работает «Татнефть», значительную часть двухдневного форума работали над различными инициативами. Самые интересные и полезные из них будут реализованы в рамках проекта «Татнефть» — платформа твоих возможностей». Молодые лидеры, разделившись на 27 команд, во время мозговых штурмов предложили и экономически обосновали свои инициативы.

«“Татнефть” — платформа твоих возможностей” – это грантовый конкурс для молодых работников, куда они могут заявить свою инициативу и реализовать проект на своей территории. На данный момент у нас 325 успешно реализованных проектов, охват составляет порядка 10 тысяч человек. Стоит отметить, что коллеги из субъектов РФ также активны», — отметил председатель молодежного комитета группы «Татнефть» Дмитрий Несмин.

«Компания заинтересована, чтобы образовались новые ячейки общества»

В программу проекта входят номинации «Татнефть-Эко», «Татнефть-Добро», «Татнефть-Развитие», «Татнефть-Увлечение», «Татнефть-Наставничество», «Татнефть – Большая семья». Как считают в компании, последняя в этом году будет пользоваться большей популярностью — множество проектов приурочены именно к Году семьи. К примеру, бизнес-аналитик «ТатИТнефть» Рафаил Махмутшин со своей командой инициировал проект «Чат-бот для знакомств».

«Компания заинтересована, чтобы образовались новые ячейки общества. Поэтому мы предложили идею для знакомств. Чтобы именно сотрудники «Татнефти» могли знакомиться друг с другом, зарегистрировавшись в чате. Экспертам идея понравилась, осталось проработать вопрос о персональных данных и сделать чат комфортным и безопасным для участников», — отметил автор идеи.

Частью образовательной программы форума стала «прокачка» молодых активистов во время интеллектуальных викторин и тренингов по командообразованию, проектному управлению, питчингу. Ее провели ведущие специалисты Корпоративного университета. Также ребята закрепили знания и понимание Миссии и Видения Компании. Спикеры обсудили с участниками ключевые задачи реализации молодежной политики и новые векторы ее развития в группе «Татнефть».

«Интересно встречаться с коллегами со всего региона, обмениваться опытом, впечатлениями. Очень приятно, что “Татнефть” работает в направлении развития молодежной политики, что позволяет нам расти как в профессиональном плане, так и в личностном», — говорит одна из участниц форума Рамина Галиева.

IV форум как коммуникационная площадка дал молодым лидерам возможности для новых знакомств, инсайтов для применения в дальнейшей работе, отметили участники.

Добавим, параллельно с Форумом молодых лидеров на площадке ДОЛ «Юность» прошел форум адаптации «Шаг в будущее». На протяжении двух дней более 200 начинающих нефтяников знакомились с историей «Татнефти», ее бизнес-направлениями и корпоративной культурой.

Завершился форум презентацией кейсов. Ребята разработали современные решения для популяризации Миссии «Татнефти» и программы наставничества, правила поведения при взаимодействии с коллегами, предложили идеи досуговых мероприятий для молодых работников, продемонстрировали видеоролики, посвященные ценностям компании.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Татнефти»