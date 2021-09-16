Наиль Маганов: «Главная цель «Татнефти» – повысить качество жизни в нефтяном регионе»

«Татнефть» на заседании общественного совета компании представила новую грантовую программу на 1,5 млрд рублей для развития территорий и общественно-значимых проектов на Юго-Востоке Татарстана.

«Наши вложения – это социальные инвестиции»

«Татнефть» презентовала муниципалитетам, где расположены объекты компании новый подход к распределению средств, предназначенных для решения социальных вопросов. Теперь инвестиции будут выделяться на грантовой основе по четырем приоритетным направлениям: «Образование», «Здравоохранение», «Развитие территорий», «Культура».

Администрации районов могут представить свои проекты на рассмотрение грантового комитета. Общий бюджет конкурса на календарный год – 1,5 млрд рублей.

Прием заявок начнется с 20 сентября и продлится 30 дней. Одним из главных критериев оценки при выборе проектов будет наличие софинансирования – государственного или частного.

«В этом году в компании был разработан новый подход в области социального инвестирования, в основе которого лежат принципы частно-государственного партнерства. Реализовываться он будет в виде конкурса грантов по целевым программам, обеспечивающим равный, прозрачный доступ к получению софинансиования для районов и городов основной производственной деятельности компании», – сообщил директор благотворительного фонда «Татнефти» Ренат Мамин.

«Наши вложения – это не просто благотворительность, а социальные инвестиции. Важен конечный результат и реальная отдача, чтобы люди на нашей земле чувствовали эффект от общей работы. Потому получатели грантов должны будут представить итог распределения средств, и мы в первую очередь будем поддерживать проекты с софинансированием», – подчеркнул генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Татнефть» инвестировала в социальную сферу и образование 24 млрд рублей

На заседании отмечалось, что «Татанефть» вносит большой вклад в повышение качества жизни на территории своей основной деятельности. Главные цели компании – это развитие инфраструктуры городов и населенных пунктов, реализация экологических программ, поддержка здоровья, образования, спорта, материнства и детства. Кроме этого «Татнефть» поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, оказывает адресную помощь нуждающимся и людям с ограниченными возможностями. Работа по этим программам ведется в форме социального партнерства и социальных инвестиций.

Всего в «Татнефти» в настоящее время работает около 60 тыс. сотрудников. В допандемийном 2019 году на финансирование социальной сферы и образовательные программы всего было направлено около 24 млрд рублей, на экологические программы – почти 12 млрд рублей.

При определении приоритетов для социальных инвестиций сотрудники «Татнефти» активно используют социологические опросы, сообщил заместитель генерального директора компании Рустам Мухамадеев.

«Исследования говорят, что наиболее острыми для населения юго-восточной части республики являются вопросы в области здравоохранения, образования, экологии, городского благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Исходя из этого и строятся повестки дня общественных советов», – сказал он.

Одним из решений последнего совета, к примеру, стало предложение о строительстве нового перинатального центра в Альметьевске. Он станет настоящим центром оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам и новорожденным детям всего Юго-Востока Татарстана.

Во время празднования Дня нефтяников в этом году был дан старт строительству школы и детского сада в микрорайоне № 34 Нижнекамска. В этот же день было объявлено о начале строительства лицея в Альметьевске.

Уже в 2022 году в Альметьевске и Нижнекамске появятся новые полилингвальные образовательные комплексы «Адымнар», каждый их которых рассчитан на 1,1 тыс. школьников.

«Там будут учиться наши дети – будущие студенты создаваемой нами высшей нефтяной школы – Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ), в последующем – работники наших предприятий в нижнекамской зоне. А у них тоже есть потребность в кадрах», – подчеркнул Рустам Мухамадеев.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

АГНИ вошел в мировой рейтинг

АГНИ сегодня востребован не только в масштабах республики, но и всей страны, сюда приезжают абитуриенты и из-за рубежа, сказал первый замминистра науки и образования РТ Андрей Поминов.

«Вуз набирает обороты. «Татнефть» вкладывает в институт ресурсы не только финансовые, а и интеллектуальные. Это говорит о том, что «Татнефть» считает, что этот вуз будет самым лучшим и самым востребованным, и это действительно двигает вуз и систему образования Юго-Востока в целом вперед. Сегодня мы видим контуры кампуса мирового уровня», – заметил замминистра.

Наиль Маганов отметил, что АГНИ должен стать одним из лучших вузов в России.

«АГНИ уже вошел в мировой рейтинг, в российском – находится ближе к первой сотне, обогнал даже многие казанские вузы. Сейчас там хороший преподавательский состав. Думаю, что если мы поддержим, АГНИ станет лучшим нефтяным вузом. И не только для компании «Татнефть», его корпуса и лабораторные центры будут востребованы всеми, кто занимается нефтяной отраслью, по крайней мере, в странах СНГ», – уверен генеральный директор «Татнефти».

В возводимом кампусе будут располагаться учебные и лабораторные корпуса на 1,7 тыс. обучающихся, общественный центр для работы 428 сотрудников, уже построено комфортное общежитие на 712 мест.

Студенты Альметьевского медицинского колледжа получили новое общежитие

Сейчас в АГНИ возводится новый кампус. Общежитие уже достроено, и это позволило решить вопрос с условиями проживания студентов Альметьевского медицинского колледжа: студенты смогли заселиться в здание бывшего общежития альметьевского вуза.

«Мы даже не мечтали о таких условиях. Очень хорошо. Студенты довольны, родители счастливы, что дети живут в таких условиях», – высказала слова благодарности на общественном совете директор медколледжа Диляра Бешимова.

Если вопрос с общежитием медколледжа в Альметьевске уже решен, то остался другой – здание учебного корпуса, который тоже ждал своего решения.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Мы рассчитываем, что как только закончим строительство учебного корпуса АГНИ, то возвращаемся к идее нового учебного корпуса для медицинского колледжа, мы хотим разместить его в здании института. Чтобы комфортными были не только бытовые условия, но и условия для обучения детей и для преподавателей», – высказал свое видение задач генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

«Татнефть» строит бассейн в поселке Нижняя Мактама

Спорт – одно из направлений социальной политики «Татнефти». Компания реализует комплексную программу по поддержке спорта, в том числе и детско-юношеского на Юго-Востоке республики.

«Акционерное общество «Татнефть» сейчас ведет строительство нового крытого плавательного бассейна в поселке Нижняя Мактама. Возобновлено после перерыва возведение ледового дворца в Лениногорске. В Азнакаево компания будет финансировать строительство теннисного центра», – рассказал Мухамадеев.

В свою очередь глава Лениногорского района Рягат Хусаинов сообщил, что Лениногорску необходим новый ледовый дворец.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Старый дворец с 1 сентября даже не смогли открыть. Новый дворец запланирован к сдаче в 2023 году, я бы попросил, по возможности, сдвинуть этот срок на 2022 год. Я боюсь, что в будущем году мы не сможем запустить ныне действующую ледовую площадку», – высказал свое пожелание глава.

«Татнефть» никогда не остается в стороне от вопросов развития хоккея. Благодаря поддержке «Татнефти» в нефтяном регионе развиваются профессиональные хоккейные клубы «Ак Барс» и «Нефтяник». Более 5 тысяч детей занимаются в подростковых клубах и секциях. В 2019 году компания построила Центр хоккейной подготовки «Нефтяник», который стал лучшим в Поволжье.

Объекты культуры должны быть в каждом городе на Юго-Востоке

Формированию комфортной жилой среды способствуют инвестиции компании в развитие культуры. Для организации качественного отдыха горожан «Татнефть» совместно с администрациями городов Юго-Востока республики реализует проект «Культурная среда города». Ежегодно в его рамках провидятся более 80 мероприятий.

Подтверждением тому, что «Татнефть» уделяет внимание сфере культуры, стало выступление на общественном совете руководителя архитектурной мастерской «Арканика» Никиты Выходцева. Он представил собравшимся дизайн новой картинной галереи в Альметьевске.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Красивое здание планируется разместить улице Нефтяников, на пустыре рядом с музыкальным колледжем. В галерее будут проходить выставки, откроются кружки для детей. Там же будет ресторан, на крыше будет создана площадка для прогулок.

Важно, чтобы в городе появились общественные пространства, точки притяжения для приятного проведения времени и общения людей, подчеркнул Наиль Маганов.

«Не торговые центры должны быть местом встречи молодежи, а такие локации. Мы хотим, чтобы новые объекты для культурной жизни появились в каждом городе Юго-Востока», — сказал руководитель компании «Татнефть».

На заседании совета отметили и другие проекты «Татнефти» в сфере культуры. Например, художественная школа №1 в будущем году обзаведется новым учебным корпусом. Для этого переделают здание по улице Мусы Джалиля, 9. Обновляется художественная школа и в Лениногорске, здесь было решено передать под ее филиал бывшее здание НГДУ «Лениногороскнефть».

«Татнефть» готова покупать саженцы для озеленения городов и районов

Одним из главных направлений инвестиций компании «Татнефть» является экология. Ежегодно компания реализует программы по озеленению территорий вдоль трас общего пользования, промысловых дорог в нефтяных районах Татарстана, облагораживанию прудов и водоемов. На территории региона высажено более 12 тыс. саженцев, очищено и благоустроено свыше 500 родников.

«В 8 школах Юго-Востока открыты уникальные биолаборатории для выращивания саженцев. В проект вовлечены более 200 детей, выращено более 26 тысяч растений», – рассказал Рустам Мухамадеев.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

По словам Наиля Маганова, эти саженцы компания покупает для реализации своих проектов.

«Стандартная лаборатория при организации труда может давать около 500 тыс. саженцев в год. «Татнефть» готова такие саженцы покупать. До 25 рублей за штуку (сторгуемся), это – 12,5 млн рублей. Это те самые внебюджетные средства, которые школа сможет расходовать по своему усмотрению», – заметил генеральный директор компании.

«Для нас очень важно понимать, что думают наши граждане, чем живут»

Общественные советы «Татнефти» проходят при участии руководителей муниципалитетов, профильных министерств и ведомств республики. Сообща участники обсуждений определяют ориентиры для социальных инвестиций.

«Общественные советы нужны и для обратной связи. Для нас очень важно понимать, что думают наши граждане, чем живут. Важно посоветоваться, что нам нужно сделать. Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов как председатель совета директоров «Татнефти» поддерживает наши начинания по диалогу с общественностью, всегда интересуется результатами наших советов, запросами населения. Для нас эта практика очень важна. Главная цель работы общественных советов – в повышении качества жизни населения в регионе пребывания компании», – сказал на заседании совета генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Руководитель «Татнефти» заметил, что компания не хочет подменить собой государство, но намерена решать вопросы общества, так как является социально ответственной компанией.

«Президент нашей республики Рустам Нургалиевич показывает, как всем нужно работать: Татарстан включается во все федеральные программы и привлекает бюджеты на софинансирование. Нам нужно соответствовать лидеру Татарстана», – призвал Маганов.

Как отметил заместитель генерального директора «Татнефти» Азат Ягафаров, компания и дальше намерена участвовать в социальном развитии территорий.

«Для нас важно обсуждать с людьми проблемы, совместно находить пути их решения. Этот общественный совет – итог большой работы компании за последний год, мы провели аналогичные советы в Лениногорске и Азнакаеве и понимаем нужды наших сограждан. Для нас важно обсуждать с людьми проблемы, совместно находить пути их решения», – рассказал Ягафаров.