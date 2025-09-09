Наиль Галеев: «Казани нужно возродить программу «Поселок»

Более 150 наказов собрала команда кандидата в депутаты Казанской городской Думы, директора группы компаний «СМУ-88» Наиля Галеева с середины августа в Советском районе Казани. Темы обращений касаются как локальных вопросов: коммунальных аварий, вопросов освещения и благоустройства, так и более комплексных и масштабных задач: транспортной доступности, нехватки социальной инфраструктуры и защиты окружающей среды.

Очередная встреча состоялась с инициативной группой жителей поселков Советского района. Одной из ключевых тем стала проблема содержания мусорных площадок. Как отметили жители, ситуация усугубляется из-за «серых возчиков», отсутствия контроля, недостаточного видеонаблюдения и освещения. В результате – переполненные площадки, навалы мусора и несанкционированные свалки. Одним из возможных решений участники встречи назвали внедрение систем автоматизированного контроля с использованием искусственного интеллекта, способных оперативно фиксировать нарушения и передавать данные в специальный реестр.

Ситуация с мусорными контейнерами наглядно продемонстрировала более комплексную проблему – отсутствие централизованной структуры, занимающейся управлением городскими поселками. Самый ближайший аналог – УК или ТСЖ в многоквартирных домах. В результате жителям трудно самостоятельно повлиять на вопросы, требующие системного подхода: освещение, благоустройство, соблюдение норм безопасности и содержания детских площадок.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам безопасности детей по пути в учебные заведения. В частности, обсудили небольшой участок дороги в Царицыно, который на данный момент остается неосвещенным и неблагоустроенным и где, по словам жителей, есть угроза нападения бездомных собак. Галеев рассказал о муниципальном проекте «Дорога в школу» – инициативе, направленной на организацию безопасных маршрутов для детей.

«Сложно требовать от ребенка хороших результатов в учебе, если для него дорога до школы – испытание и стресс. Особенно это актуально для жилых массивов, которые по инфраструктуре проигрывают городской части, – отметил Наиль Галеев. – Мы видим, что поселки успели накопить ворох проблем, решать которые надо системно и комплексно. Считаю, что нам надо задуматься о возрождении программы «Поселок» – она может стать эффективным инструментом и логичным ответом на запросы жителей».

Напомним, в Казани в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы депутатов Казанской городской Думы V созыва, а в Татарстане – выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Изготовитель: Гражданин Российской Федерации Габдулбаров Айрат Мансурович. Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань. ИНН: 166016425219. Заказчик: Кандидат в депутаты Казанской городской Думы пятого созыва по Арбузовскому одномандатному избирательному округу №21 Галеев Наиль Ринатович. Тираж: 1 шт. Дата изготовления: 08.09.2025 г. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Кандидата в депутаты Казанской городской Думы пятого созыва по Арбузовскому одномандатному избирательному округу № 21 Галеева Наиля Ринатовича.