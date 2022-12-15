«Найдем других»: Путин объяснил, кто станет новым получателем энергоресурсов из России

Россия перенаправит свои энергоресурсы на более перспективные и быстрорастущие рынки. О том, как развернутся поставки сырья после введения потолка цен на нефть, рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Что же нам делать? Мы будем искать других, более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынки дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов», — объяснил он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее глава государства уже отмечал, что Россия не станет продавать свои энергоресурсы в страны, поддержавшие потолок цен на нефть. В то же время он успокоил россиян, заявив, что лимиты не скажутся на доходах страны.