Наибольшую пенсию в России получают космонавты и чиновники

Государственные гражданские служащие и космонавты получают самую большую пенсию в России, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя проекта Pensopathology.ru Евгения Биезбардиса.

Пенсия федеральных чиновников в среднем составляла 22,8 тыс. рублей, по данным Росстата на 1 января 2021 года, тогда как в целом в России средний размер пенсии равнялся 15,7 тыс. рублей, по старости — 16,8 тыс. рублей. При этом чиновники в дополнение к государственной в ряде случаев имеют право на страховую пенсию по старости.

«Люди, которые занимаются экстремальными видами деятельности и приносят пользу человечеству, имеют право на повышенную пенсию и дополнительные выплаты после окончания трудовой деятельности. В частности, космонавтам и летчикам-испытателям платится государственная пенсия за выслугу лет. Они также могут получать не только государственную пенсию, но и страховую по старости. По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», — говорит Биезбардис.

Две пенсии могут получать военные пенсионеры. Первую — из федерального бюджета по линии силовых ведомств. Но если после выхода на пенсию по выслуге лет военный пойдет работать в должности, не относящейся к военной службе, — например, в частное охранное предприятие — то работодатель будет отчислять за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР. И тогда при определенных условиях военный может получить вторую пенсию.

В основном российские пенсионеры получают страховую пенсию по старости, ее размер зависит от предельного количества пенсионных коэффициентов, накопленных за время работы.